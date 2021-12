Congreso fija gobernadora para Coahuila hasta el 2029

En una sesión maratónica y en medio de discusiones, fue aprobada la reforma constitucional para que Coahuila cuente con una mujer en la gubernatura, pero se planteó que sea obligatoria hasta 2029.

Entre los diputados que encabezaron la discusión están los que integran el Partido de Acción Nacional y Morena, quienes indicaron que esta es una reforma a modo para asegurar que un hombre siga al frente del Gobierno del Estado.

El diputado priista, Ricardo López Campos, indicó que el dictamen presentado y votado ayer cumple con lo establecido por los legisladores federales en materia de paridad de género.

Explicó que el siguiente proceso está abierto para que todos los partidos políticos propongan a sus candidatos independientemente del sexo.

Del resultado que salga, se definirá la siguiente elección. Con una salvedad: que si en el siguiente proceso queda mujer, en el 2029 podrá volver a competir una mujer.

“A diferencia de si en el siguiente proceso queda un hombre, en 2029 forzosamente serán mujeres”, dijo López Campos.

Lo anterior es el modelo que está propuesto en la iniciativa votada ayer.

La paridad de género fue establecida por los legisladores federales y la Suprema Corte. Y los diputados locales en su facultad de autorregulación definieron aplicar el modelo ya descrito.

“Puede haber muchos modelos, pero nosotros optamos por el modelo de resultados. Para poder hacer efectiva la paridad de género establecida en la Constitución”, argumentó el diputado Ricardo López Campos.

Por su parte, el diputado panista, Rodolfo Walls, dijo que esta reforma relega a las mujeres para acceder a la gubernatura en la siguiente elección.

“Es tan burda la manera en que se está manejando. Es política y jurídicamente torpe”.

Comentó que en los últimos cuarenta años han participado cuatro mujeres al cargo, pero ninguna ha estado cerca de alcanzarlo.

“Ustedes me van a decir que para la próxima elección no está prohibido que una mujer se lance a la gubernatura y si saca los votos que gane. No, la reforma no lo prohíbe, pero el contexto histórico de Coahuila sí”, dijo Rodolfo Walls en tribuna.

La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, Lizbeth Ogazón, tuvo una insistente participación en el debate. Su postura fue tajante: que la paridad aplique en la próxima elección.

“Es una profunda tristeza que siendo una legislatura con mayoría de mujeres, que las mujeres no estén legislando para lo inmediato y que permitan que se utilice la causa feminista para que un hombre pueda llegar a la gubernatura en 2023”.

Agregó: “Es un activismo tibio, en donde tiene que someterse para poder ganar”.

Cabe mencionar que las reformas constitucionales, además de ser votadas en el Congreso Local, también deben de ser aprobadas en los cabildos. Para dar continuidad, se debe aprobar, en al menos, en 20 municipios. Y tras ello, ser enviada al Ejecutivo para su firma y promulgación.