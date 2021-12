En la "capital de los alacranes" el que seguirá con renovada alegría, sin desaliento... "¡Como un soldado de la democracia!", mencionó, citando la frase del beato de los panistas Manuel Clouthier "Maquío", fue el alcalde de Durango, Jorge Salum del Palacio, quien se borró de la lista de los que por este partido pudieran obtener la candidatura por la gubernatura. La decisión que don Jorge tomó la hizo pública en redes sociales, lo que alegró a varios suspirantes albiazules a dicha posición que no terminaban de brillar bajo su sombra. Tal es el caso del diputado federal Javier Castrellón y del secretario de Gobierno, Héctor Flores, quienes son ahora los perfiles favoritos. Salum sentenció que se mantendrá en la alcaldía. Eso sí, evitó decir por cuánto tiempo, pues muchos esperan que su disciplina sea premiada con una reelección, por supuesto, si no se atraviesa en el camino Gaby Hernández "la China", hija del exgobernador y líder nacional cenecista, Ismael Hernández Deras.

Por lo pronto, el aún alcalde también declaró que su apoyo será para la alianza PRI-PAN-PRD, no sin antes recalcar y con marcador azul que el candidato debería ser del PAN…

Los intrigosos subagentes no han podido dormir pensando en si Salum aplicaría el mismo criterio con la exalcaldesa lagunera Leticia Herrera Ale. ¿Tan lejos habrá quedado aquella vieja amistad?

***

La subagente "Alexa", disfrazada de encuesta digital "patito", comprobó que aunque la primera carta fuerte masculina del PRI a la gubernatura de Durango es Esteban Villegas -sí, el mismo que perdió contra "el Güero" Aispuro- y que ahora busca ser el abanderado de la alianza opositora de la ultraderecha conservadora neoliberal, podría ser también manzana de la discordia; lo anterior, porque los panistas de la capital y uno que otro albiazul lagunero lo detestan. Villegas cuenta desde hace años con el apoyo del exgobernador priista de Durango Jorge Herrera, quien lo impulsó en la pasada contienda, y quien también está apoyando desde hace años por debajo del agua a la alcaldesa aspiracionista de Morena, Marina Vitela, a la misma posición. Don Esteban también tiene al parecer el favor del exgobernador priista de Coahuila y flamante diputado federal Rubén Moreira, quien coordina este grupo parlamentario en la cámara baja, con quien se le ha visto algunas veces en la "capirucha" del esmog. Doña Lety Herrera, en cambio, es mejor vista por la mayoría de los panistas tanto de Durango como de Coahuila, y para muestra, las ovaciones que se llevó en el último informe de gobierno del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, cuyos correligionarios -algunos- son mas próximos a la familia.

***

Durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada en Tabasco, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, fue uno de los dos mandatarios que tomaron la palabra en su calidad de presidente de la Comisión Permanente de Certificación (el otro fue Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz) y se expresó muy bien -para algunos demasiado- del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y la política aplicada en la materia. Destacó que la seguridad es un tema donde no se pueden echar culpas y como gobernadores tampoco lo pueden eludir... A menos, claro, que los pueblos y ciudades se queden sin gente que pueda increparlos, como es el caso de pueblos fantasma de Zacatecas, cuyo gobernador, David Monreal, estuvo presente en la misma reunión del consejo y tristemente fue el menos aplaudido. Lo que a todos sorprendió fue que el presidente López Obrador hizo un guiño a la oposición, agradeció -y mucho- con todas sus letras a los gobernadores de partidos como el PRI, PAN, PVEM, mientras que, digamos, "olvidó" mencionar al de Movimiento Ciudadano, el gobernador de Nuevo León, el muy visto Samuel García, quien estuvo ocupado días antes atendiendo temas trascendentales como su asistencia a la película más reciente de Spider-Man. Por cierto, a Samuel nadie le avisó que tenía que acudir a la reunión de seguridad vestido con guayabera blanca -igual que el presidente-, y en su lugar optó por vestir un saco carísimo y "fifí". El que sí se vistió con guayabera fue el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, cuyos mensajes de WhatsApp al parecer estaban más interesantes que los discursos de sus compañeros gobernadores, a quienes, no obstante, sí aplaudió tras sus intervenciones. "El Güero" Aispuro esta vez no traía puesta la camisa azul… Se llevó una lila.

***

El que se aventó una "encerrona" privada con los "becados"… Perdón, los diputados locales de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado fue el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, como para sensibilizarlos sobre el espinoso tema de contener con sus "muchachos" los intentos de la delincuencia organizada por entrar a territorio coahuilense. Además, compartió gustoso las cifras en materia de procuración de justicia y habló de homicidios y captura de detenidos. Lo que seguramente olvidó don Gerardo fue el vergonzoso manejo de la Fiscalía de la investigación (si es que puede llamarse así) del homicidio de la joven matamorense Ivonne. Resulta que el cadáver de la chica, de 17 años, fue metido en una bolsa de basura que duró tres días en el pasillo de la vivienda de quien además iba a ser, a partir del 1 de enero, la secretaria del Ayuntamiento del alcalde priista electo que está por entrar en funciones en Matamoros, Miguel Ángel Ramírez "El Charro". La mujer, que fue borrada del grupo seleccionado de funcionarios de primer nivel, es hija de Sergio Félix Landeros, político cetemista y priista de toda la vida. Lo grave es que en Matamoros todos, absolutamente todos -menos la Fiscalía- parecen saber quién mató a la jovencita. Las autoridades ministeriales -créalo o no- nunca investigaron a los dueños de la casa donde duró el cuerpo tres días y donde, a decir de los ocupantes, salían a barrer la calle como si nada. La estrategia de defensa legal fue llevada a cabo por la abogada Hilda Salas, quien también es la cuarta regidora electa por el PRI que entrará al cabildo matamorense a partir del 1 de enero. Las autoridades ministeriales han hecho "mutis" ante los colectivos de mujeres que se han manifestado en varias ocasiones junto con la madre de Ivonne clamando justicia.

***

Parte de la reingeniería que el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda González, proyecta aplicar, nos dicen nuestros subagentes que deambulan por el área de regidores del edificio más caro de la ciudad, entre los ediles se refiere al reparto de las comisiones. Y es que de 19 comisiones que hay ahora, la cifra se incrementará a 29. Entre las nuevas comisiones va una dedicada al Sistema Integral de Mantenimiento Vial, que se supone debió encargarse del mantenimiento del pavimento de la ciudad, Desarrollo Institucional, Implan, Servicios Administrativos, Ciencia y Tecnología y la fusión de tres en una, ya que ahora será Planeación Urbanismo y Obras Públicas. Las sorpresas serán respecto a quiénes las presidirán. Eso dicen. Además, en la superárea de Comunicación Social se manejan los nombres de Cristal Barrientos, Lupita Richards y Luis Guillermo Hernández Aranda; por supuesto, detrás de él estaría Jorge Torres. Otros nombres que se han manejado en los corrillos son el de Érika Sotomayor para el Tribunal de Justicia Municipal, Héctor Estrada en Desarrollo Social, Héctor Gaitán en Deporte, Óscar Luján en la Tesorería y Lauro Villarreal en el Simas, mientras que Natalia Fernández estaría en la Secretaría del Ayuntamiento, Raúl Garza del Valle en la Dirección Jurídica, además de que Fernando Villarreal estaría en la dirección de Servicios Públicos.

***

La Camerata de Coahuila ofrece una vasta alternativa cultural. Gesta movimientos artísticos, enaltece los valores de nuestra sociedad e inserta a Coahuila en el mapa cultural de nuestro país. Lleva al público de todo el estado obras musicales a través de una orquesta de calidad. Con dos series por temporada anual, ofrece conciertos, en los que han participado prestigiados solistas nacionales e internacionales. En fin, tantas son las satisfacciones de contar con músicos de tan alto nivel que resulta casi inverosímil el riesgo que hoy existe de que el glorioso teatro Isauro Martínez cierre sus puertas a la Camerata; esto, si es que no se llega a algunos acuerdos, motivo por el cual este sábado se entablará un diálogo entre el patronato del teatro Isauro Martínez y el patronato de la Camerata de Coahuila. En él participará la secretaria de Cultura en la entidad, Ana Sofía García Camil, quien tendrá la difícil tarea de estrechar lazos y mediar diferencias entre las partes buscando que se puedan conciliar tanto intereses como puntos de vista, pues es difícil, de momento, visualizar a la Camerata en otro lugar, pero también resulta casi imposible concebir que en el Isauro ya no se presente un espectáculo de este nivel, que por tantos años ha puesto en alto a la región tanto en México como en otras partes del mundo. La chica Bond se encuentra sumamente preocupada porque los subagentes, disfrazados de piano triste, aseguran que la maravillosa orquesta que sabe traducir el lenguaje del alma a quienes tienen el deleite de escucharla estaría hoy condicionada a un frío acuerdo monetario de más de medio millón de pesos al año que pide el patronato del Isauro. Lo anterior, dicen, vendría además acompañado de una serie de condicionantes y avisos que a cualquiera harían pensar que el mensaje velado es en realidad: "¡Con su música a otra parte!". De no llegar a un acuerdo, dejaría prácticamente en la calle a la Camerata de Coahuila, pero los subagentes esperan que en este diálogo primen la sensatez, la cordura y ahora sí que el "amor al arte" en todas sus expresiones.