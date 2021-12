Mujer es arrastrada 100 metros sobre el asfalto tras aferrarse al hombre sobre una motoneta que la asaltó

El suceso ocurrió en Delhi, India, cuando una mujer de 23 años de edad, identificada como Payal, estaba en camino a su casa tras salir de su trabajo en un hospital y un hombre viajando de pasajero sobre una motoneta le arrebató su teléfono celular, por lo que la joven se aferró a su chamarra en un intento de detenerlo, pero el cómplice del ladrón aceleró y la arrastró sobre el asfalto.

Luego de que recorrieron aproximadamente 100 metros, Payal se soltó del hombre y quedó tendida en plena calle, por lo que varias personas se acercaron para ayudarla mientras que los ladrones lograron huir de la escena.

Payal fue trasladada a un hospital pero fue dada de alta horas después, mientras que uno de los ladrones fue identificado por las autoridades tras haber revisado la cámaras de seguridad de los edificios aledaños y fue detenido a interrogado, mientras que su cómplice sigue prófugo, informó el portal The Times of India.

Delhi: shocking case of crime against women, a snatcher dragged the victim, for almost 200 meters incident happened at Shalimar Bagh area. @priyanktripathi @bhavatoshsingh @CPDelhi @DelhiPolice @LtGovDelhi pic.twitter.com/Nm07E6QY25