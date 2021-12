Venado salta y rompe el vidrio de una tienda de cannabidiol y resulta ileso

Un venado fue grabado cuando corrió sobre una calle e ingresó a una tienda de cannabidiol luego de que saltó y rompió el cristal de la ventana del lugar.

El suceso ocurrió en Amesbury, Massachusetts, cuando un cruzó una calle corriendo y luego saltó hacia el cristal de la ventana de una tienda de cannabidiol (CBD), uno de los principales componentes de la cannabis, la cual rompió al entrar en contacto, por lo que el animal terminó en el interior del lugar.

Inmediatamente después de haber aterrizado, el venado se levantó y corrió hacia el exterior del lugar, rompiendo el cristal de una de las puertas en el proceso, aparentemente ileso.

Kirby Mastrangelo, la dueña de la tienda, al principio pensó que se trataba de una broma cuando la policía le notificó sobre el incidente, el cual ocurrió cuando el negocio estaba estaba cerrado, pero tras las insistencias de un oficial, ella arribó al lugar, en donde comprobó que si ocurrió el incidente tras checar las cámaras de seguridad.

El venado al parecer no resultó herido y huyó al bosque poco después que salió de la tienda, mientras que Mastrangelo confirmó que su mercancía no resultó dañada o extraviada a causa del accidente, recogió el New York Post.