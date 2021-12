Adolescentes escapan de un edificio en llamas a través de tubería exterior

El suceso ocurrió en Manhattan. Nueva York, cuando una persona captó el momento en el que dos adolescentes, una joven y su hermano, de 18 y 13 años respectivamente, colgaron desde una ventana ubicada en el cuarto piso de un edificio, el cual se estaba incendiando, y ambos lograron sostenerse de una delgada tubería amarilla asegurada a la fachada mientras varias personas extendían una sábana desde el piso.

Luego de aproximadamente un minuto, ambos hermanos lograron descender, pero la madre de los jóvenes no logró escapar por la tubería y sufrió quemaduras que provocaron su hospitalización y que actualmente se encuentre en condición crítica, mientras que su presunto novio perdió la vida y su cuerpo fue encontrado dentro del edificio.

Medios locales reportaron que otras un total de 7 personas resultaron heridas, de las cuales 3 sufrieron lesiones graves, mientras que los adolescentes que descendieron el exterior del edificio ya se encuentran en condición estable.

Hasta el momento se desconoce la causa del incendio, pero se cree que está relacionado con baterías de litio debido a que el hombre que perdió la vida reparaba bicicletas eléctricas y tenía varias guardadas en su domicilio, informó el portal NY Daily News.

2 teens lower themselves 4 stories to safety via a pipe at a 2nd alarm fire in Manhattan today. Unfortunately 1 relative died & the other in critical condition. Prayers to the family. pic.twitter.com/LSrsSbHqQy