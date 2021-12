Diputada del PAN acusa a morenista de tocamientos inapropiados

El pasado miércoles, la diputada local del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña, denunció que ha sido víctima de tocamientos inapropiados por parte de su homólogo de Morena, Nazario Norberto Sánchez, sin embargo, el legislador morenista rechazó esta acción, pero sí aceptó que la abrazó por la cintura "con todo afecto", pero nunca será un acosador de mujeres y dijo que es evidente que fue aconsejada por integrantes de su bancada para recibir atención mediática.

La legisladora reveló que durante la sesión maratónica de la aprobación del Paquete Económico capitalino, al iniciar la sesión, "me abrazó indebidamente, lo que me incomodó. Lo que les digo es verdad. Espero me crean", sostuvo con llanto y ante un silencio sepulcral en el salón de plenos del recinto.

La panista añadió que no fue la primera vez que le hace eso el diputado Nazario, "pues hoy (martes) ya no aguanté más y le grité, exigiéndole que me dejara de tocar y fue bastante molesto", puntualizó.

Desde su curul, comentó que este proceder de Norberto Sánchez, es el mismo que sufrió, ya que desde antes de que fuera candidata a diputada local por Gustavo A Madero ya presentaba este comportamiento.

Agregó que le comentó la situación a la diputada local y "vocera" de Morena, Nancy Núñez, quien le dijo que hiciera público el tema, dado que ya son varias denuncias de mujeres que existen en contra de ese sujeto.

'NO SOY ACOSADOR DE MUJERES'

Por esto, el legislador local emitió un comunicado donde dijo: "No soy ni seré nunca un acosador de mujeres, ya que las considero unas personas dignas de respeto, responsables, comprometidas y muy trabajadoras. Incluso, mi equipo de trabajo está integrado en un 90% por mujeres talentosas".

Nazario Norberto Sánchez dijo que a la diputada la conoce desde hace 10 años, cuando compartieron un par de charlas de café y hablaron de política y de sus intenciones de ser legisladora. "A ella, la felicité sinceramente cuando llegó al Congreso capitalino".

"Cuando la saludé con un abrazo por la cintura con todo afecto, respeto y sin mala intención fue un día antes, el martes alrededor de las 10 de la mañana y no me gritó que la soltara. Desde luego, que por este incidente no volveré a acercarme a ella. Me pregunto: ¿por qué si le incomodó ´el abrazo indebido´ como lo calificó, no me lo manifestó de inmediato y sí espero más de 24 horas para tratar de anunciarlo en tribuna? Cuando se lo impidieron, lo hizo desde su curul", declaró.

Dijo que igualmente le extrañó que hiciera tal declaración justamente cuando él ya tenía minutos ausente por una cita médica agendada con anterioridad, por lo cual no pudo defenderse en la tribuna. "Es evidente que fue aconsejada por algunos diputados de su grupo parlamentario para buscar atención mediática, misma que debería de ganarse por su trabajo legislativo en favor de los ciudadanos, como lo hacemos en Morena".

Sobre esto, las diputadas de Morena también emitieron un comunicado donde respaldaron a la panista Luisa Gutiérrez Ureña y se solidarizaron con ella, porque "ninguna agresión contra las mujeres debe quedar impune y porque nadie está por encima de la ley".

"Como diputadas de Morena, reafirmamos una vez más nuestro compromiso en contra de la violencia de las mujeres sin distinción de edad, orientación sexual o procedencia y no vamos a hacer distinciones si el acosador o agresor es un miembro de nuestro propio partido", dijeron.

"En días pasados compañeras legisladoras de nuestra propia bancada han sufrido amenazas y agresiones dentro del mismo Congreso, por lo cual seguiremos las medidas institucionales y pertinentes para su denuncia. Con estas acciones pretendemos no sólo levantar la voz, sino dar un mensaje muy claro, de que no se debe permitir ningún abuso, forma de violencia o agresión hacía ninguna de nuestras compañeras diputadas en este congreso".

Dijeron que la violencia contra las mujeres como ya hemos constatado a lo interno del Congreso, no distingue colores partidarios; la (sororidad) solidaridad entre mujeres tampoco y mucho menos cuando se trata de actos violentos.

"Los argumentos que esgrimen los agresores siempre están orientados a cuestionar la veracidad de la denuncia de las víctimas y en el peor de los casos emplazarlas por no haberlo hecho en su momento. Insistimos en que las víctimas deciden en qué momento y en qué circunstancias denuncian las agresiones y a sus agresores. Reiteramos que el partido de MORENA, tiene una postura firme en contra de cualquier forma de violencia que se ejerza contra las mujeres", sentenciaron.

Explicaron que no habrá ningún tipo de omisión, silencio o complicidad con los agresores, sean de donde sean.