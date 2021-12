Reclaman injusta condena de 110 años de cárcel para hispano por choque mortal 

“Estoy en shock y no lo creo. Es como tirar mi vida por un vacío. Lo primero que pasó por mi mente es que se me acabó la vida, me siento mal, me siento destruido”, expresó Roger Aguilera, quien chocó un tráiler que conducía contra 28 automóviles que estaban detenidos en el tráfico en la carretera I-70 en Denver, Colorado, el 25 de abril del 2019.

El cubano, a través de una entrevista telefónica cuestionó su condena por el accidente de tránsito que cobró la vida de cuatro personas, mientras su madre manifestó para el programa Primer Impacto que, "su hijo no es un asesino para incriminarlo durante tantos años". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Familia Cubana (@lafamiliacubana) Incluso, residentes de Colorado han recolectado más de 629 mil firmas al considerar injusta su sentencia por tratarse de un accidente y no un acto premeditado. Roger tiene un historial limpio de manejo y tampoco tiene antecedentes criminales, además de haber cumplido con cada una de las solicitudes de los tribunales del condado Jefferson y de los investigadores del caso, pasando las pruebas de droga y alcohol, así como una prueba química. El cantante J Balvin usó también sus redes sociales en apoyo, haciendo una comparativa del caso de Roger con el de Nikolas Cruz, quien en el 2018 mató a 17 estudiantes en una escuela de Florida e hirió a 14, y aún no ha sido sentenciado. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Familia Cubana (@lafamiliacubana)