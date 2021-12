Comienza IMSS Coahuila catorceava Jornada de Recuperación de Servicios

jaimeee

Hoy, 3:09 pm

publicado por: JAIME JAIME

yo no la quiero con chongos....... me conformo con que hagan su turno normalito y no se vayan las "secretarias" a gordear a las 10:mm y regresan a las 12 a cerrar el turno. jalan solo 2 horas, y que no se roben las medicinas del almacén pues nunca hay nada. que pin-che traumatología y ortopedia ni que la chi-nga-da. HAGAN SU JALE PERROS, Y YA NO SE ROBEN LOS INSUMOS. TAN CHIFLAOS.....

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0