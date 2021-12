La verdad tras el video de fans encendiendo pirotecnia 'en proyección de Spider-Man: No Way Home'

El furor y la emoción por la cinta de Spider-Man: No Way Home continúa entre los fans que están ansiosos por ver la nueva aventura del héroe arácnido, tal es el caso de un video que se difundió en redes donde se aprecia el momento en que activan pirotecnia mientras supuestamente proyectaban la cinta de Marvel, sin embargo, la realidad es muy diferente.

Tal como se aprecia en las imágenes viralizadas en redes sociales, asistentes a una sala de cine encendieron pirotecnia en el interior de ésta, mientras celebran la proyección que se ve en pantalla.

En redes el video se difundió como si la escena hubiera ocurrido en México durante la proyección de Spider-Man: No Way Home, sin embargo, la realidad es que ocurrió hace unas semanas en la India, al exhibirse la cinta Antim: The Final Truth.

Al parecer los fanáticos no pudieron contener la emoción de ver a al actor Salman Khan, quien protagoniza la mencionada cinta, encendiendo la pirotecnia dentro de la sala de cine sin importar los peligros que esto pudiera ocasionar.

Ante lo ocurrido, el mismo Khan lanzó un comunicado pidiendo a sus fans no replicar dicha escena, además de señalar a los encargados de los cines evitar a toda costa esto.