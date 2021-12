Filtran tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Las emociones no paran para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel y es que luego del estreno de Spider-Man: No Way Home, junto a la ola de spoilers que se han visto en redes sociales, alguien se encargó de filtrar el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Antes de que si quiera Marvel o Disney lo dieran a conocer oficialmente, los avances de la próxima película protagonizada por Benedict Cumberbatch y dirigida por Sam Raimi, 'hicieron gritar' a más de uno al verlos difundidos en Twitter, Facebook y otras redes sociales. Ver más: Spider-Man: No Way Home recaudó más de 187 mdp en su estreno Uno de los detalles que más resaltan de las filtraciones es la aparición de la 'Bruja Escarlata', interpretada por Elizabeth Olsen, mientras el 'Doctor Strange' la busca con la finalidad de 'arreglar' los desastres de multiverso ocurridos en Spider-Man: No Way Home. La película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, está prevista para estrenarse en mayo del próximo año.