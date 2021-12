Cinco niños pierden la vida en accidente con castillo inflable; la policía investiga el incidente

"La Policía investiga el asunto junto a las autoridades de riesgo laboral de la región y preparamos un informe para el juez de instrucción", apuntó hoy en un comunicado la Policía de Tasmania, en el sureste de Australia, donde sucedió el incidente.

Además de las víctimas mortales, 3 niños y 2 niñas entre 11 y 12 años, las autoridades precisaron que tres de los heridos se encuentran en situación crítica, mientras otro ya ha sido enviado a casa para recuperarse de las lesiones.

Según la investigación preliminar, una fuerte racha de viento levantó por los aires la mañana del jueves al castillo hinchable, desde donde los niños cayeron desde una altura de unos diez metros, en un colegio de la localidad de Devonport, en el norte de la isla de Tasmania.

Four children were killed and several more injured in Australia’s Tasmania state, after strong winds lifted an inflated jumping castle into the air during end-of-year school celebrations, causing them to fall more than 30 feet https://t.co/IZumpJgCqw pic.twitter.com/2virfLMsZD