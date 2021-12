AMLO exhorta a trabajadores petroleros a votar en libertad

De cara a la elección del nuevo secretario general del sindicato petrolero, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los trabajadores a votar en libertad, por medio del voto libre y secreto, porque su Gobierno no tiene candidato favorito.

"Ahora no hay favoritos, es libre, pero hay que informar más, pero ningún rumor de que vas a votar y te van a estar checando o viendo, así era antes cuando nosotros estábamos en la oposición de: ‘ten cuidado de que nosotros nos enteramos, tenemos un satélite contratado donde vemos cómo marca’, ya no es así, ojalá y sea totalmente libre y se respete el resultado y el que no triunfó a la primera, que siga adelante", declaró López Obrador.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería de esa ciudad, el presidente López Obrador recordó que la votación es por medio de una aplicación y el trabajador no tiene que asistir a ninguna asamblea o casilla. "Es muy importante el que todos los trabajadores sepan, que pueden votar con libertad, en secreto, que depende de ellos, Juárez repetía mucho una frase bellísima de Hidalgo: quien desee ser libre, lo será".

Señaló que a los trabajadores petroleros les toca decidir y lo pueden hacer, porque no habrá ninguna represalia, porque nadie se enterará por quién votaron, porque no es como antes a mano alzada o que está la casilla y tienes que presentar la ficha

"Hago un llamado a todos los trabajadores petroleros a que ejerzan su libertad, la libertad no se implora se conquista y no hay que tener vocación esclavista, no hay que ser vasallos, hay que ser ciudadanos de verdad, no ciudadanos imaginarios, ahora se puede".

El proceso electoral se divide en cinco etapas: el 6 de diciembre se emitió la convocatoria; del 7 al 17 de diciembre es el registro de los votantes; y del 17 al 19 de enero, el registro de los candidatos.

Las campañas se llevarán a cabo del 20 al 29 de enero, el día 30 será de veda y el 31 de enero se realizará la jornada electoral para elegir al sucesor de Carlos Romero Deschamps como nuevo secretario general del Sindicato Petrolero.