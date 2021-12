Cuestionario Proust 2021

Fiel a la costumbre que establecí contigo cada diciembre, querido lector, desde hace varios años publico respuestas al Cuestionario Proust y te invito a hacer lo propio respondiendo las tuyas.

El Cuestionario Proust es un antiguo juego de salón, una especie de "test" de la personalidad que popularizó el famoso escritor Marcel Proust, ya que cuando se lo hicieron sus respuestas fueron de lo más ingeniosas y originales. Y es así que ha pasado a la historia: como el cuestionario que lleva su nombre.

¿Tu idea de la felicidad?

El aquí y el ahora. Haberme podido establecer definitivamente en la Comarca Lagunera, región que desde niño me subyugó por la calidez de su gente y la belleza de sus atardeceres y paisajes. Vivo, actualmente, una existencia plena y tengo la calidad de vida que siempre anhelé.

¿Qué don de la naturaleza te gustaría poseer?

El de la ubicuidad. Sería divertidísimo poder estar en varios sitios al mismo tiempo.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Soy de trabajo, amigos y familia. Viajar a sitios interesantes y novedosos. Leer. Caray, tantas cosas. La vida me entusiasma a raudales.

¿Cuál sería tu mayor desgracia?

Extraviar el entusiasmo por la vida, que pierda colorido. Dejarme de interesar por mi entorno.

¿Cuál es tu mayor miedo?

El miedo puede ser el motor que nos lleve a emprender grandes cosas o algo que nos paralice; jamás permitamos que nos detenga.

¿Cuál es la máxima expresión de la miseria?

El desinterés por la circunstancia ajena, la ausencia de compasión hacia el prójimo y el egoísmo. "La vida es como la espuma, por eso hay que darse como el mar".

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Seguir estudiando y aprendiendo cosas nuevas todos los días; también el saber insistir y luchar por lo que me interesa.

¿Qué esperas de tus amigos?

Mi mayor acierto es no esperar nada de ellos. Cada día me sorprenden por fantásticos y maravillosos y en ese sentido soy sumamente privilegiado por contar con un entorno de amigos sensacionales y una familia hermosa.

¿Un hecho de armas que admires?

Ninguno. La guerra lo único que pone de manifiesto es que los humanos no aprendemos de nuestros errores y los repetimos con angustiante recurrencia.

¿Cuál es el rasgo que más detestas en otras personas?

La hipocresía y la falsedad. Mi entorno cercano, en el que verdaderamente confío, es auténtico y siempre me dice lo que está pensando. La verdad no observa medias tintas; se es de una pieza o no se es.

¿Qué o a quién amas más en la vida?

"¿Quieres conocer al amor de tu vida?, mírate al espejo", dice Byron Kattie. Para poder amar al prójimo entrañablemente, primero debemos comenzar por querernos a nosotros mismos.

¿Cuál es tu mayor logro?

Mantener los pies en la tierra y la vista puesta siempre en el cielo.

¿Qué cualidad aprecias más en un hombre?

La sinceridad.

¿Y en una mujer?

Uno de los atractivos más interesantes en cualquier persona sin distingo de sexo es la inteligencia.

¿Cuál es tu mayor pesar?

Los millones de muertos que ha cobrado una pandemia de la cual no terminamos de salir. Cada uno de nosotros ha perdido gente cercana, lo cual es dolorosísimo.

¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo?

El positivismo y la alegría, la entereza a toda prueba.

¿Tu ocupación favorita?

Descubrir y explorar todo lo nuevo. Comenzamos a envejecer cuando renunciamos a aprender cosas. Por ello, a algunos de mis amigos casi les doblo la edad. Los jóvenes y su mundo me resultan interesantes, son como esponjas y tienen muchísimo que enseñarnos.

¿Tus autores favoritos en prosa?

Uno de mis mayores placeres siempre ha sido la lectura, así es que la lista es muy larga. Derivado de su reciente visita a Torreón, actualmente estoy leyendo Como Polvo En El Viento de Leonardo Padura, escritor cubano de excepción. La trama, sobre el exilio y la dispersión, también es una bellísima oda a la amistad. Recomiendo otra: La Pasión según Eva, novela coral de Abel Posse, que rememora los pasos de Eva Perón desde la óptica de sus amigos y detractores por igual. Es espléndida.

¿Sus poetas?

Federico García Lorca y sor Juana Inés de la Cruz por adelantada a su época, contestataria y reina entre un puñado de machos. "No estudio para saber más, sino para ignorar menos" es una de las mejores frases de la décima musa.

¿Cómo te gustaría morir?

Dentro de muchos años, habiendo realizado todo lo que a diario me propongo. Me gustaría que fuera en mis propios términos y con las capacidades intactas, tranquilamente si ello es posible.

¿Cuál es tu lema?

Hay una frase de Felipe Garrido que me encanta. Dice: "ante el torbellino de la vida, nada más importante que reír".

