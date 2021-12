'Chapitos' competen a México, advierte López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que le corresponde a su Gobierno arrestar a los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, tras la recompensa de cinco millones de dólares que ofreció Estados Unidos por información que lleve a su captura.

"Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra, no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia y en ninguna otra en nuestro territorio; nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo", expresó.

No obstante, el titular del Ejecutivo dijo que Estados Unidos está en su derecho de emitir una recompensa para quien dé información que lleve a la detención de los hijos del fundador del Cártel de Sinaloa preso en Estados Unidos.

Los hijos del narcotraficante preso en Nueva York son Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López.

El Departamento de Estado también señaló como organización narcotraficante a dos grupos emanados del Cártel de los Beltrán Leyva: Los Rojos y Guerreros Unidos, a los que considera responsables de gran parte del tráfico de heroína y fentanilo desde México hacia Estados Unidos.

El presidente López Obrador dijo que su homólogo de EUA, Joe Biden, no ha hablado con él del tema y recordó que en su Gobierno ya "no se permite" que agentes extranjeros "intervengan" en operativos.

Por su parte, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, descartó un alza de violencia en esa entidad luego de que el Gobierno de Estados Unidos ofreciera la recompensa.

El mandatario estatal aseguró que esta recompensa no es algo extraordinario, pues señaló que es algo común en la Unión Americana.

"Nosotros estamos atentos a lo que ocurra y ocupados en el tema de seguridad desde todos los puntos de vista. ¿Es una alerta extraordinaria? No, porque esto regularmente existe en los Estados Unidos", dijo.

Al tomar la palabra, el coronel Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, afirmó que se mantiene la misma coordinación de los tres niveles de Gobierno.

"No vemos que haya un clima para que se incremente la incidencia delictiva en el estado. Mantenemos la misma coordinación en los tres niveles de Gobierno, hay una suma de esfuerzos del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional. No vemos que con esta alerta se incremente la alerta delictiva en el estado. Hasta el momento no vemos condiciones que nos permitan suponer medidas adicionales", dijo.

Además, luego de que se diera a conocer un video en el que se observa a un hombre abrir fuego dentro de un establecimiento, quien en redes sociales se señala como un supuesto hijo de Aureliano Guzmán Loera, hermano de "El Chapo", el secretario de Seguridad en la entidad informó que ya se abrió una carpeta de investigación por parte de la FGR.