Vibremos positivo

Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante. ¿Qué pensarías? La felicidad empieza por una decisión personal.

La Felicidad, ese concepto abstracto y tan lleno de etiquetas que pareciera que es inalcanzable. En estas líneas, me gustaría darte una visión práctica y realista de la felicidad… para que no solo la veas alcanzable, sino que empieces a trabajar cuanto antes en construirla.

Cabe mencionar que, de lo que vamos a hablar es de la idea de "ser feliz" no de "estar feliz". Estar feliz refiere a un estado de ánimo momentáneo vinculado a emociones placenteras como la alegría, el entusiasmo, la motivación o la serenidad. Sin embargo, "ser feliz" es una idea ambiciosa y de largo plazo, que implica estar dispuesto a hacer esfuerzos intencionales, conscientes y constantes para construir bienestar sostenible. Tener una vida que disfrutes y en la que encuentres significado profundo para ti. La felicidad es ese estado de plenitud y bienestar de cada persona, y al no haber 2 personas iguales, pues es obvio que la felicidad tendrá olores, imágenes y sabores diferentes para cada quién.

El ser humano es un sistema complejo que se desenvuelve en sistemas complejos como son la familia, las sociedades, las organizaciones, las culturas, etc., y por ello, es que nunca terminaremos de aprender cuando se trata de personas y felicidad. Hace unos años descubrí que existe una ciencia de la felicidad, sí, leíste bien… y esa ciencia es la psicología positiva. La psicología positiva se enfoca en el presente y el futuro (y no en el pasado), en el para qué y no en el por qué, y que nos dice que no necesitamos trauma, enfermedad, crisis, etc. para trabajar en nosotros mismos y construir nuestra mejor versión. Si bien no ignora las áreas de oportunidad, sí se enfoca en las fortalezas para mejorar lo que no nos gusta.

La psicología positiva nos ofrece información científica y herramientas para hacer frente a los imponderables, retos, problemas, dificultades, y todas esas experiencias que son parte de la vida y que traen asociadas emociones desagradables.

Te comparto algunas verdades que yo encuentro útiles sobre la felicidad:

1. La felicidad es un proceso y una responsabilidad.

2. La felicidad requiere balance entre bienestar espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional.

3. La felicidad es una fórmula individual, distinta para cada quién o para la misma persona en diferentes etapas de su vida.

4. La felicidad es personal. Nadie puede ser feliz por ti o hacer el trabajo por ti, por más que te ame.

5. La felicidad empieza por una decisión y se construye con trabajo consciente: autoconociéndonos, observando, decidiendo, haciendo ajustes intencionales, evaluando los resultados, agradeciendo, corrigiendo, compartiendo... y volviendo a empezar.

Cuando entendemos que la felicidad es una responsabilidad personal y nos decidimos a construirla de manera consciente e intencional, transformamos nuestra manera de percibir el mundo y de vivir.

Hoy quiero que juntos nos hagamos consientes que tanto tú como yo vinimos a este mundo a aprender, cada uno con su historia, sus valores, sus prioridades e intereses, pero finalmente vinimos a este mundo a ser y a hacer felices.

