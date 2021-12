Lamentable apertura de estaciones migratorias: Casa del Migrante

Luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) informara que se habilitará la estación migratoria en Saltillo, el titular de la Casa del Migrante, Alberto Xicoténcatl, lamentó que en México se continué con este sistema de detención, mientras que defensores de derechos humanos han exhortado a dejar esta política atrás.

Resaltó que organizaciones como la ONU y la Comisión interamericana de Derechos humanos (CIDH) han pedido a los Estados dejar de lado la detención migratoria, no obstante, México sigue gestionado la detención migratoria como como la única alternativa para las personas migrantes.

“Reconozco que la estancia provisional no es adecuada, pero no quiere decir que la estación migratoria, lo sea”, destacó.

Destacó que una cancha de basquetbol, que era donde se encontraba este centro en Saltillo, no es el lugar ideal para una Estación Migratoria.

“Si quieren seguir manteniendo una política de detención migratoria, una cancha no es lo ideal, pues en ese lugar no había agua y los espacios de dormitorio eran los vestidores de los equipos, no había luz natural”, dijo.

Hace unos días que se dio a conocer que a cuatro años de que se cerrara la estación migratoria en Saltillo por presentar diversas irregularidades, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que para a mediados del año 2022 se acondicionaría este espacio y se incrementaría su capacidad.

Fue el pasado cuatro de diciembre del año 2017 la Delegación del Instituto Nacional de Migración (INM), dio a conocer el cierre de las instalaciones de la estación migratoria de Saltillo ante una recomendación por irregularidades y las condiciones infrahumanas que presentaba.