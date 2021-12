'Yo no soy la señorita del Vips'; maestra se 'ofende' con alumno porque la llamó 'miss'

En redes sociales se ha vuelto viral el momento en que una maestra se 'ofendió' por que uno de sus alumnos la llamó 'miss' durante una clase en línea, contestándole con un comentario que a algunos les ha resultado 'clasista'.

El caso difundido a través de la cuenta @denunciamaestrosuaemex en TikTok, muestra a la maestra mientras un alumno la llama 'miss' para reportarse a la clase.

"Aquí estoy miss", dice el joven que de inmediato trata de corregir su 'error' al ver la expresión de la maestra ante sus palabras.

"Yo no soy la señorita del Vips, ni la que está a cargo de nada. Me parece una falta de respeto, se los he dicho ¿A sus profesores les dicen 'mister', Eder? Sólo las mujeres no tenemos derecho a tener grados. Debemos ser 'minimizadas' a ser una simples 'señoritas' ¿Por qué no merecemos tener grados académicos?", responde la profesora.

Cuando el joven intenta disculparse nuevamente llamándola profesora, ésta le contesta con la frase 'Doctora para ti'.

Pese a que algunos han alegado que es 'verdad' lo que dice la mujer, otros la han catalogado como 'clasista', gracias al comentario que hizo respecto a quienes laboran como trabajadoras de restaurantes.