Cerrado por derribo

¿En qué se parecen la Sinfonía de Schubert y la administración del alcalde Jorge Zermeño? en que ambas quedaron inconclusas. Y como en toda obra creativa, cuyo resultado es imposible de juzgar de manera parcial, la factura total de la administración del alcalde panista es la que que quedará en la memoria de los laguneros, no las buenas intenciones o los intentos, así como tampoco los funcionarios destacados o el intento de políticas públicas bien intencionadas, no; la factura total.

Porque de nada sirvieron las buenas intenciones de Juan José Gómez frente al Simas Torreón, si cada vez que los ciudadanos desesperados por la falta de agua potable en sus casas tenían que recurrir al bloqueo de una vialidad para recordar que existen y que además la paramunicipal es implacable a la hora de cobrarles un servicio que no les da. Así como inconclusa quedó su promesa de liquidar los adeudos del Simas con la CFE o Conagua. También quedó pendiente quitarle el control de la red de distribución al gerente técnico Raymundo Rodríguez, o haber hecho más eficiente la atención al usuario que tiene que padecer al sindicato mafioso que tiene hundida la empresa.

En buena parte de su administración Zermeño se tuvo que distraer con las ocurrencias de un director de transito y vialidad que probó que ser honesto no es suficiente merito para estar frente a una corporación que se vio involucrada en escándalo tras escándalo, y enfrentamientos que quedaron registrados en reprobables videos tanto en las redes sociales como en las comisiones estatal y nacional de los Derechos Humanos. Y aunque no siempre fue culpa de los elementos, sino de los ciudadanos, quedó demostrada la inexistencia de protocolos y preparación de los agentes.

Así como en una sinfonía no se puede hablar de la buena actuación de las cuerdas o los alientos, y la mala interpretación de las percusiones, por decir algo, en la administración publica tampoco. La terquedad de Primo García, director de Seguridad Pública, de no sumarse al mando especial, la padecieron cientos de ciudadanos que cuando se enfrentaron a la delincuencia común no contaron con una reacción policial más eficiente, y mientras Zermeño lidiaba un día si y otro también con el reclamo de ciudadanos y cámaras empresariales, el director de la policía navegaba contando los días para regresar a su puesto en la Policía Federal.

Algunos directores optaron por ver pasar los días escuchando plácidamente la música de la orquesta pero sin tocar, como si no hicieran parte del grupo. En dos administraciones, la de una año y la que esta a días de terminar, aun hoy día, el nombre de Tomas Galván director de Obras Públicas, sigue ajeno hasta para miembros de la propia construcción, y cuando se menciona a Aldo Villareal, quien estuvo frente a Urbanismo, es más por los escándalos que por haber hecho un papel decoroso.

Los ciudadanos que suelen mantenerse enterados del acontecer político y administrativo de su ciudad, desconocen luego de cuatro años quien está al frente de Parques y Jardines, Atención Ciudadana, Movilidad, el Instituto de la Mujer, y otras dependencias, y los titulares se excusaran en que quisieron guardar bajo perfil o no ser protagonistas, pero a fin de cuentas, su papel era atender y resolver los problemas de los ciudadanos que votaron por un proyecto de gobierno, y en un escenario más real, se dedicaron a esconderse tras el escritorio mientras su jefe, el político, recibía los cuestionamientos como ráfagas de inconformidad.

Agua, seguridad pública, falta de pavimentación, asignación de obras a discreción, son temas que más allá de lo bien presentados que puedan estar en un informe, siguen inconclusos en la memoria de muchos ciudadanos que son implacables a la hora de juzgar, y que hace unos meses llevaban precisamente esa inconformidad a la urnas, y en la conclusión de una administración, se suele calificar un total, si faltó obra pública, los remozamientos o la pintura en los espacios públicos jamás desplazaran la sensación de que faltó obra pública, y así en el tema que se elija.

