Escritor denuncia retraso en pago del Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri 2021

El escritor coahuilense Alan Argüello, ganador del Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri 2021 en la categoría de Obra Inédita, denunció este miércoles, a través de redes sociales, el retraso del pago correspondiente a su reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura de Coahuila (SC).

En entrevista vía telefónica, Argüello comentó que, a seis meses del fallo, ni a él ni a Marco Antonio Arellano (ganador en la categoría Literatura Digital), se les ha efectuado el pago correspondiente de 50 mil pesos a cada escritor, de una bolsa total de 100 mil pesos.

“El 20 de septiembre se anuncia la ceremonia de entrega del premio, donde firmo el contrato de sesión de derechos y me prometen que el pago tendría que quedar, a más tardar, el 15 de octubre. Llega el 15 de octubre y nada, y a finales de octubre me dicen que tiene que quedar en la primera quincena de noviembre. Llega la primera quincena de noviembre y nada, y la última fecha que me dan es que tendría que quedar entre el 30 y el 1 de diciembre. Eso fue lo último y es fecha que todavía no me han dado un resultado”, mencionó Argüello.

Por su parte, Salvador Álvarez de la Fuente, director de Cultura Escrita en la SC, informó a El Siglo de Torreón que este retraso era causado por un desfase que ha complicado la operación de las convocatorias.

“En parte ha sido un reajuste necesario desde que inició la pandemia, por los esfuerzos del estado para mantener las convocatorias, para mantener los programas culturares, que también se ven de alguna forma perjudicados por la disminución de los apoyos federales en los estados para cuestiones de cultura y otros casos extraordinarios que el Gobierno del Estado tiene que hacer en materia de salud”, dijo el funcionario.

También se comentó que la titular de la SC, Ana Sofía García Camil, ya había contactado personalmente vía telefónica a Alan Argüello (lo que fue confirmado por el escritor) para argumentarle la situación, pues “Alan está ejerciendo un derecho, que es un derecho de todos nosotros, de expresar su inconformidad y bueno, nosotros estamos tratando por todos los medios esta demanda para que se resuelva de inmediato y no se vaya el año de esta manera”.

Por su parte, Argüello externó que seguirá insistiendo hasta que se dé norte a su demanda, puesto que aún no se le ha otorgado fecha concreta para su resolución.