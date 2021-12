¿Qué es el Tic de TikTok?

Uno de los últimos problemas que se le atribuyen a TikTok es un nuevo tic que se presenta como parpadeos continuos, espasmos, gestos, sonidos, ruidos involuntarios e incluso frases, palabras o groserías que surgen espontáneamente.

Este nuevo tic está sucediendo en todo el mundo. El Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona España, ha reportado un caso de este síndrome causado por el uso de la red social: lo mismo pasó en el Texas Children’s Hospital de Estados Unidos.

Hay que decir que si bien los especialistas no lo consideran como algo grave o motivo de alarma, es importante reconocerlo para que, sobre todo los más pequeños, no salgan afectados.

Por qué surgió el TikTok Tic

Para crecer en esta red social hay que ganar likes. Una de las formas más fáciles de hacerlo es crear contenido viral, llamativo o que apele a la compasión o morbo de los usuarios. Para lograrlo, algunos tiktokers han decidido imitar a personas con Síndrome de Tourette.

Las personas con Síndrome de Tourette, que también forman parte de la comunidad de TikTok, como la usuaria @thistrippyhippie, comparten sus experiencias en la plataforma para crear conciencia y dejar atrás la estigmatización del padecimiento, por lo que denuncian a los creadores que deciden imitar los tics en busca de likes, ganar followers, burlarse u otras razones. Aunque hay también los que lo toman con humor y se burlan de quienes imitan a las personas con Síndrome de Tourette.

Los tiktokers que hacen los videos de imitación incentivan a los usuarios que los ven a repetir estos comportamientos. Así, sumado a temas de salud mental desarrollados especialmente durante la pandemia, comienzan a asociarse estos tics con situaciones de estrés, incomodidad y cuadros depresivos.

Eventualmente, estos tics se convierten en algo real y aparecen involuntariamente. Sin embargo, no se debe confundir con el Síndrome de Tourette, pues están directamente relacionados con TikTok, o con otras redes sociales pues los menores pueden encontrar fácilmente esta tendencia en internet.

Hot take: do the people faking Tourette's on tiktok even know what a real tic looks like? Because this ain't it. This is SO insulting, disgusting and wrong. pic.twitter.com/jGGi2bJ9jY