Pide Aduana y Protección Fronteriza que turistas tramiten su permiso de ingreso a EUA por internet

Ha transcurrido poco más de un mes desde la eliminación de las restricciones de viaje no esenciales y, aunque al inicio no se registró la cantidad de visitantes que se contemplaba, actualmente se ha incrementado el número de turistas y con ello de solicitudes de permisos de internamiento; sin embargo, autoridades norteamericanas piden a los visitantes que solicitud su permiso con anticipación vía internet.

“Desde que abrimos, yo diría que el promedio son más o menos 800 permisos. En días despacio fueron como 400 a 500 permisos y el día más pesado que tuvimos; que fue después de Thanksgiving, fueron mil 600 permisos los que se dieron en el mall, fue una cifra récord”, dijo Paul del Rincón, director de la Aduana de Eagle Pass.

El funcionario federal recordó que, previo a la re apertura de los puentes para viajes no esenciales, las autoridades de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en ingles) anunciaron una aplicación para solicitar vía internet el permiso de internamiento, conocido como CBP One y a través de la cual se puede solicitar el permiso I-94.

“Ha bastante todo con la I-94, ahora la CBP tiene una aplicación que se llama CBP One. Esa aplicación es muy importante que todos la busquen y la bajen, que se establezcan con un perfil, porque de esa manera de ahora en adelante es donde se va a procesar el permiso I-94 y donde se va a llegar el día en que el comprobante de permiso allí lo van a traer”, indicó Paul del Rincon.

Recordó que, una vez realizada la solicitud y el pago del mismo en la aplicación, al llegar con el comprobante deberán pasar al Mall de las Águilas, donde se ha acondicionado ocho módulos para la entrega de los citados permisos; indicó que hay dos filas: una para quienes pre pagaron por internet y otra para quienes no.

“El pasado fin de semana, desafortunadamente era demasiada las personas que no habían pagado por internet, que no habían bajado la aplicación, por favor, no me lleguen con sus seis dólares en mano”, precisó el director del CBP.

El funcionario federal anunció que, muy pronto se invertirá en tecnología y en las casetas del puerto de ingreso a Estados Unidos se tendrá la habilidad de poder procesar ese permiso rápidamente; por lo que consideró que será un plan B, en caso de que el Mall este muy lleno, aunque advirtió que allí no se aceptarán pagos ni en efectivo ni con tarjeta.

Detalló que durante el fin de semana, las personas que acudieron sin realizar su pre pago, son visitantes del interior del Estado de Coahuila y otras entidades vecinas como Nuevo León; pues detalló que se detectó a personas de Saltillo, Sabinas, Monclova, Cuatrociénegas y Parras de las Fuentes; entre otros.