Advierte AMLO a demócratas y republicanos sobre reforma migratoria

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en la eventual discusión de la reforma migratoria en Estados Unidos para regularizar la situación de migrantes mexicanos, uno de los dos partidos –Demócrata o Republicano- vota en contra o no apoyan, se manifestará para que nuestros paisanos no apoyen a ese instituto político.

"Nosotros en el caso migratorio vamos en su momento a pronunciarnos, y casi les puedo decir que si un partido, de los dos que hay en Estados Unidos (demócrata y republicano), vota contra la regularización de nuestros paisanos pues vamos a manifestarnos para que nuestros paisanos no apoyen a ese partido", declaró.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario dijo que no se puede apoyar a los que están contra los mexicanos y contra México. "Si los dos partidos apoyan esta iniciativa, que los ciudadanos apoyen a los dos, si ninguno de los partidos apoyan, hay que decirle a los paisanos, de qué sirve, si no nos están tomando en cuenta, si no nos respetan".

Recordó que la comunidad de hermanos cubanos que están en Estados Unidos son 4 millones, "nuestros paisanos representan 38 millones, pero cuatro millones de hermanos cubanos tienen diputados, tienen senadores, gobernadores, tienen muchísima influencia y los toman en cuenta para todo, bueno, al grado que por eso mantiene bloqueada a Cuba, que es una injusticia e inhumano", dijo el presidente.

"Pero es por la fuerza política que ejercen los cuatro millones y sus dirigentes de personas de origen cubano que viven y trabajan en Estados Unidos, en el caso de nosotros resulta que ahora menos porque hay más respeto, y se tiene que agradecer, pero antes era mal trato al mexicano y hacían lo que querían y todas estas cosas se tiene que plantear con franqueza y respeto, pero poniendo por delante los derechos humanos", concluyó.