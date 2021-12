No habrá nuevos nombramientos en gabinete: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque no descarta que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se integre a su Gobierno, dijo que por el momento no hará nuevos nombramientos. "Vamos a ver hacia adelante, no se descarta esa posibilidad, pero en los próximos días no habrá nombramientos", dijo el presidente durante la conferencia mañanera.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo pidió esperar porque el exgobernador Bonilla –destacó- ha ayudado mucho en el movimiento democrático en Baja California. "Él es senador con licencia, tiene esa opción y puede ayudarnos en el Gobierno federal, pero está tomándose su tiempo". TAMBIÉN LEE: Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, sale 'muy bien' de Palacio Nacional tras reunión con AMLO Ayer martes, el exgobernador de Baja California acudió a Palacio Nacional, donde tras una hora se retiró sin dar declaraciones. INVITA A JAIME BONILLA A INTEGRARSE A SU GOBIERNO -"¿Cómo fue la reunión? ¿Ya salió con chamba?", se le cuestionó y a lo que solo se limitó a esbozar una sonrisa y aplaudir un par de veces y levantar el pulgar derecho. Con la de ayer suman dos visitas que Jaime Bonilla acude a Palacio Nacional en menos de tres semanas. El pasado 24 de noviembre, el exgobernador de Baja California se retiró de Palacio Nacional tras permanecer casi dos horas y presenciar como invitado, en primera fila, la entrega del Premio Nacional del Deporte 2021 que otorga el presidente Andrés Manuel López Obrador a los atletas más destacados.