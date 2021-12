Los subagentes disfrazados de presidentes de los Módulos del Distrito 017 dicen que el senador con licencia, Gabriel García, encargado de hacer todo lo conducente para que el plan Agua Saludable avance, anda tan ocupado con las encomiendas del presidente López Obrador (cualesquiera que éstas sean) que sólo tiene tiempo de atender lo importante: Asistir este miércoles al último informe de gobierno del alcalde morenista de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, fan del dióxido de cloro y demás terapias alternativas que reconoce como sus máximos logros en estos años.

El Dr. Ávalos, admirador secreto del Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme a quien invitó -por no dejar- a su evento, espera compartir además el histórico momento con el rey de los estímulos fiscales, el senador Armando Guadiana y otros populares miembros de la 4T de La Comarca.

El munícipe andaría de plácemes además por su próxima ceremonia de toma de protesta para el próximo primero de enero donde se entregará a sí mismo la administración que hoy encabeza teniendo como invitado al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado...A ver si va.

***

Volviendo al senador del Agua Saludable, Gabriel García Hernández, los subagentes disfrazados de caballito de carrusel se preguntan ¿Por qué si el gobierno de la 4T ya tiene la anuencia firmada de todos los Módulos para iniciar las obras de Agua Saludable no lo hace?, ¿Por qué no se vota de nuevo a mano alzada?, "Nomás se están haciendo tarugos", dijo una dama de distinguida estampa conocida como "Doña Pelos" en La Goma. Empero, don Gabriel no es ningún improvisado: fue coordinador general de los Programas para el Desarrollo y jefe de los superdelegados, secretario nacional de Morena y encargado de gestionar el fideicomiso "Por los demás", el cual tenía el objetivo de ayudar a los damnificados del terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México (que luego se usaría con fines electorales con la técnica del carrusel) y al parecer el tema electoral y político es lo que estaría ya deteniendo a Agua Saludable. Y es que el senador habría lanzado unos dardos envenenados ya contra los presidentes de los módulos diciendo que para acabar con la corrupción en los módulos podrían dejarlos fuera de la repartición de recursos para tecnificación siendo que ya estaban todos con tremendas uñas.

¿La razón? La mayoría de ellos son afines al PRI. Don Germán Martínez, director general de Conagua, mejor ya ni contradice al senador en un montón de cosas que desde su punto de vista son un disparate.

***

En La Perla de La Laguna nuestros subagentes disfrazados de taza de café recalentado nos informaron que el lunes por la tarde, en conocido hotel del bulevar Independencia, el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda González, sostuvo una reunión con varios de los que serán sus funcionarios en la odisea que comienza el primero de enero. Ni son todos los que estuvieron, ni estuvieron todos los que son, dijeron los impacientes subagentes que aseguran, que el "casi bien peinado" sigue guardando celosamente el nombre de sus colaboradores debido a tan alto perfil que van a ser. De las novedades es que a Luis Morales Cortés quien es jefe de Control de Padrones y coordinador del operativo "Cero Tolerancia", le tocará ponerse a reordenar de raíz, la Dirección de Vialidad Municipal, por eso ya anda contando los chalecos, los radios, las patrullas y motos a ver cómo se los van a dejar y desde luego, el espinoso tema de los alcoholímetros que aunque inservibles, así los traían operando. E el mismo tenor, está el caso del Instituto Municipal de Cultura que encabezará Antonio Méndez Vigatá a quien le tocará sacar el montón de trapos sucios que aseguran los intrigosos subagentes, le sacarán a Elías Agüero que dejará la Cultura por los suelos y a otros personajes cultureros que ya se parecen a Porfirio Díaz por la cantidad de años que llevan medrando, dicen. Por cierto, que ahora sí el acaparador del brylcreem a partir de hoy 15 de diciembre, se pondrá las pilas para la entrega-recepción. ¡Qué nervios!

***

En lo que parece fue ya el último "round" que se aventó el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño con los regidores de oposición, se registró ayer martes en la Sesión Solemne de Cabildo desarrollada en el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad. El pleito fue porque solamente se presentó a entregar un cuadernillo de su tercer informe y no permitió los posicionamientos de los regidores, tan delicados ellos. Don Jorge les dijo que lo leyeran en su casa y que si querían saber algo más, se fueran al teatro Nazas en la tarde porque ahí, "le informaría al pueblo" igualito como lo hacen en la 4T. Los subagentes reportan que algunos ediles, negros de coraje, recordaron a don Jorge lo que dice el Código Municipal respecto el formato para la presentación de los informes y que en ningún momento pidió autorización para que el teatro fuera recinto oficial para su informe. No le importó. Algo sospechoso fue que tras meses de armarle tremenda grilla a don Jorge, el primer regidor que renegó de su partido, el líder taxista Ignacio García Castillo, regresó al buen camino y lo llenó de abrazos al igual que el que se había declarado morenista Esteban Soto, que no se cansaba de felicitarlo y ver si ya tenían suficiente brillo sus botas. ¿Se habrán resistido al Espíritu Navideño (y los obsequios) que pululan en estos días? ¡Ah! Y el secretario, Fernando de las Fuentes Hernández lo acompañó en representación del despreciativo gobierno estatal. Una de cal...

***

Desde Saltillo, la 'capirucha' del pan de pulque y el sarape, nos comentan que después de picar y picar piedra con los alcaldes electos que entrarán a gobernar el primero de enero en Coahuila, el inquilino del Palacio Rosa, don Miguel Riquelme, ya no solamente los empezó a meter de lleno a las responsabilidades que implican los sub comités técnicos de Salud para que se pongan a trabajar en el tema de la latosa pandemia como ocurrió en Torreón. Lo que nos cuentan los subagentes saltillenses es que ya prácticamente el góber "planchó" con la totalidad de los nuevos presidentes municipales, incluyendo los de "oposición", el tema del Mando Único, que les hacía ruido. Se sabe que a algunos que se resistían tuvieron una "ayudadita" de los grupos de empresarios que les condicionaron las inversiones si no le entraban a participar en lo que será un Convenio de Coordinación con el Estado y que no es otra cosa más que trabajo y apoyo con un solo rumbo y más en el de seguridad que es muy delicado.

***

La que no se sabe de dónde sacó esos datos en materia de salud, es la exdiputada federal Miroslava Sánchez Galván, hoy consejera del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Ella jura y perjura que el Gobierno de México ha invertido más de 90 mil millones de pesos para atender y enfrentar la pandemia del Covid-19. Que es más de la mitad del presupuesto de salud, pero enfocado nada más a la contingencia sanitaria. Afirma que ha sido "mucho" el dinero que se destinado en el país a este flagelo por lo que los subagentes ya buscan en el mapamundi a qué país se refiere en eso de que se ha hecho llegar el dinero para medicamentos, equipo, camas, contratación de personal médico, para aumentar la capacidad de los hospitales y todo el equipo que se necesita, además de las vacunas. En Coahuila el gobierno estatal, incrédulo, ya está pensando en lanzar la alerta Amber para ver si alguien tiene secuestrados esos cuantiosos recursos de los que doña Mirsolava habla y pegar en cada poste de la entidad un letrero de "Se Busca" para ver si al menos alguien los ha visto.