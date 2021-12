Los riesgos nucleares

México no puede dejar de prestar la máxima atención a la carrera armamentista entre Estados Unidos y China. Ambas potencias están enfrascadas en una competencia por obtener ventajas estratégicas. Según revelaciones periodísticas recientemente confirmadas, China probó con éxito, en agosto pasado, un proyectil hipersónico que alcanzó una velocidad superior a los 6,000 km/h, dando la vuelta en órbita a la tierra antes de descender sobre su objetivo, el cual consiguió durante el trayecto, constituyendo un salto tecnológico que ha sorprendido y preocupado al Pentágono. Los chinos han conseguido controlar los efectos del choque térmico y aerodinámico a velocidad hipersónica. La importancia de las armas hipersónicas radica más en su capacidad para esquivar las defensas antimisiles, que en su velocidad. Hace dos años, China ya había probado un proyectil hipersónico de alcance medio (2,000 km) que puede transportar cabezas nucleares. China ha conseguido desarrollar su arsenal nuclear más rápido de lo esperado. Según fuentes especializadas estadounidenses e independientes, para 2027, China podría contar con 700 ojivas nucleares, superando de manera notable las previsiones del año pasado. El último informe presentado al Congreso por el Departamento de Defensa señala que China ha invertido sustancialmente en infraestructura e incrementado el número de sus plataformas de lanzamiento de armas convencionales y nucleares, tanto terrestres y marítimas, como aéreas. El gigante asiático está siguiendo los pasos de Estados Unidos y Rusia a fin de obtener una contundente capacidad disuasoria, al poder lanzar armas nucleares con misiles balísticos desde plataformas, submarinos y bombarderos. Esta expansión proyecta a China con un nuevo poder a nivel mundial, poniendo en una óptica muy diferente la tensa rivalidad sobre Taiwán y modificando los cálculos geopolíticos en la región del Indo - Pacifico. China ha sabido jugar bien sus cartas respecto de los vacíos del desarme, la no proliferación nuclear y su verificación internacional.

Si tenemos presente lo anterior, quizás puedan entenderse mejor los airados reclamos de Rusia y China sobre su exclusión de la reciente cumbre virtual sobre democracia convocada por el presidente Biden, quienes adujeron, como era de esperarse, un regreso a la mentalidad de la guerra fría, destacando la inclinación estadounidense a reavivar las confrontaciones ideológicas y a ahondar en las divisiones globales. La desconfianza vuelve como signo de los tiempos, ante una nueva era de incertidumbre y autócratas. También el que, habiéndose reanudado las conversaciones entre China, Rusia, Alemania, Francia, Gran Bretaña e Irán en Viena, (en las que, por cierto, Estados Unidos no participa directamente en la negociaciones, pero permanece en el cuarto de al lado) para detener el enriquecimiento de uranio iraní, a pesar de diversos obstáculos, las potencias tengan como objetivo evitar que la República Islámica se haga de capacidades para producir armas nucleares, mientras Irán busca que se levanten antes las sanciones económicas que le fueron impuestas para renegociar entonces su programa de desarrollo nuclear, que insiste, tiene fines pacíficos.

Por su parte Israel ha dejado en claro que si la administración demócrata estadounidense no está dispuesta a ejercer presión efectiva mediante advertencias y una amenaza creíble para llevar a cabo acciones militares hasta obtener concesiones y garantías comprobables por parte de Teherán, y descarta en los hechos la "opción militar" por considerarla inviable, el Estado judío si está dispuesto y cuenta con planes específicos y dispone de las capacidades militares suficientes para actuar mediante un ataque, asegurándose que Irán no se convierta jamás en una potencia nuclear que pueda continuar amenazando su existencia. Al mantener y cultivar relaciones estrechas tanto con Rusia como China, los dos grandes rivales de Washington, Irán ha incorporado estos nuevos escenarios cambiantes respecto de los desarrollos armamentísticos y nucleares en sus cálculos y posición negociadora, habiendo logrado importantísimos avances en su programa de cohetes y misiles balísticos, luego de haber incrementado sus capacidades ofensivas cibernéticas, cuya importancia resulta crucial.

En el mundo hay actualmente 13,100 armas nucleares en poder de 9 países. Este vasto arsenal y el "club nuclear" plantean serios retos y desafíos para la compleja arquitectura de seguridad nuclear global, en general, y no sólo para mantener, aun precariamente, el régimen de no proliferación nuclear y prohibición de ensayos nucleares. En particular, existen otros importantes retos de seguridad en relación con los materiales más mortíferos del mundo, como son el uranio altamente enriquecido y el plutonio, en pequeñas cantidades, los cuales pueden llegar a ser utilizados para construir un arma nuclear por parte de actores no estatales u organizaciones terroristas - la llamada dirty bomb o bomba sucia. Sin olvidar los complejos desafíos y los peligros existentes respecto de la seguridad y mantenimiento de las instalaciones civiles con facilidades nucleares ante posibles actos de sabotaje o negligencia.

Por ello, cuán importante resulta seguir y participar en la llamada Iniciativa de Amenaza Nuclear (www.nti.org) si no queremos perder el enfoque en un mundo desordenado, que ofrece, entre otros esfuerzos, un Índice de Seguridad Nuclear bianual para identificar y clasificar las condiciones de seguridad de los materiales nucleares en todo el mundo, recomendando los pasos que los países, las organizaciones civiles y la comunidad internacional deben tomar, con la mayor urgencia, para fortalecer la seguridad de los materiales e instalaciones nucleares y prevenir robos o ataques cibernéticos que pudieran conducir a un ataque terrorista o a un accidente de consecuencias incompresibles. Recordemos que apenas el mes pasado hubo una presunta alerta roja en la nucleoeléctrica Laguna Verde al apagarse uno de sus dos reactores.

@JAlvarezFuentes