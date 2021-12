Sin recursos federales Programa UNEDIF

De no llegar los recursos federales para poder adquirir nuevos vehículos del programa de Unidad Especializada de Transporte para Personas con Discapacidad (UNEDIF), se tendrá que evaluar el presupuesto del próximo año, manifestó Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Coahuila.

Por lo anterior, indicó que este programa no desaparecería, pero si se adecuaría, ya que el cien por ciento de los recursos para su operación como tal es estatal, sin embargo se tienen que renovar algunas unidades, pues cada año tienen un desgaste normal por el servicio que dan.

A la fecha suman 144 unidades en todo el estado, mismas que brindan más de un millón de servicios que se brindan a través de UNEDIF a personas con discapacidad.

“Obviamente tenemos que hacer una evaluación del presupuesto, pero el apoyo del gobernador siempre ha estado presente y nos ha dicho que todos los programas siguen, y que haremos una adecuación si es necesario”, puntualizó.

Añadió que este año no se adquirieron vehículos, sin embargo se hizo una evaluación desde que se enteraron que ya no llegó el presupuesto.

“La verdad no tenemos ningún problema que nos dé un foco rojo en que los vehículos estén mal, el vehículo que no está adecuado y que está dentro del convenio con los que manejan las unidades, ellos por darles la unidad sin ningún costo se comprometen a mantener los vehículos, y nosotros mes con mes se hace una evaluación”, explicó.

Aunado a lo anterior, indicó que se les pide donde hicieron el servicio y al momento que haya un problema donde el diagnóstico del carro sea negativo, se ve que hay de porcentaje de reparación, lo cual se hace con recurso estatal para que siga operando, si no es así, se tiene que sacar de circulación y hacen un ordenamiento con las personas que tiene el subsidio para que sigan atendiéndose.

No obstante, aseguró que hasta el momento se trabaja con normalidad, son servicios locales que no dan mucho problema en cuanto a que salgan de la ciudad porque no está reglamentado de esta manera.

“No hemos tenido ahorita ningún inconveniente, pero obviamente este año haremos otra evaluación, si llega el recurso que bueno porque ahí renovaremos las que están en condiciones de salir de operación y si no platicaremos en su momento con el gobernador y con la Presidenta Honoraria del DIF, para VER qué estrategia o plan podemos hacer”, concluyó.