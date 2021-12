 Transporte público sigue colapsando en Saltillo

De los 200 mil usuarios que tenía el transporte público, desde el inicio de la pandemia disminuyó en un 70 por ciento, situación de la que hasta el momento los concesionarios no se han podido recuperar, reveló Héctor Gutiérrez Cabello, director del Instituto de Transporte de Saltillo.

Manifestó que en la actualidad no tienen pasaje, por lo que están en crisis, y a pesar de que la recuperación apenas se estaba dando con el regreso a clases, sin embargo con la tercera ola por la pandemia, de nuevo bajo el número de usuarios, por lo que se espera que una vez que se reactiven las clases, se puedan recuperar.

Recordó que fueron cinco rutas las que desaparecieron, sin embargo se hicieron ajustes en otras para poder cubrir algunos de los huecos que dejaron estas rutas, lamentablemente no se ha podido conseguir al cien por ciento la cobertura de esas rutas, por lo que es una labor que se está haciendo de manera permanente para no dejar a la gente sin servicio y buscar cualquier tipo de alternativa.

“Si contamos desde el inicio de la pandemia, ellos llegaron a perder un 70 por ciento del pasaje, con la reactivación económica llegaron a repuntar al 50 por ciento, después de que se autorizó el regreso a clases subió otra parte, pero no han llegado a lo que tenían antes de la pandemia, estamos hablando de un 70 por ciento hacia abajo. Antes de la pandemia usaban el transporte público arriba de 200 mil usuarios, en la actualidad no completan los cien mil, pero están con la tendencia a mejorar”, expuso.

Indicó que las alternativas las tendrá que ver la próxima administración municipal, por lo pronto se están dejando las condiciones, o por lo menos señalar el camino de lo que se pudiera seguir haciendo, pero por desgracia falta también la voluntad y disponibilidad de los concesionarios para poder seguir mejorando.

“Se tiene que hacer de nueva cuenta un estudio de origen – destino para saber efectivamente lo que se ha modificado la demanda del transporte, porque la oferta sigue siendo la misma de hace 40 años, entonces ahí ellos tienen que entender que hay necesidad de modificar rutas, hacer reajustes”, destacó.

Finalmente declaró que de las rutas que se colapsaron, no quiere decir que no se puedan reactivar más adelante, pero a la fecha esto no ha sucedido, por lo que las rutas activas continúan con estos ajustes ante la ausencia de las demás.