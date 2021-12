Experto capacita sobre búsqueda en campo a colectivos y autoridades en Coahuila

Autoridades de la Comisión Estatal de Búsqueda en Coahuila, de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Coahuila e integrantes de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (Familias Unidas), reciben una capacitación sobre búsqueda en campo; considerando que las búsquedas no son iguales.

"Los suelos en el norte, la compactación de la tierra no es igual y voy a dar un ejemplo, en el caso de Veracruz, cuando se habla de esta búsqueda con varillas, nosotros estuvimos buscando hace dos semanas y estas varillas no entran en el suelo, indicó Ariana García Bosque, representante legal de Familias Unidas.

Aunque con ello, no quiere decir que no haya o no puedan existir restos humanos sepultados de forma irregular y, por ello esta capacitación que, considera es necesaria para todos, incluyendo los servidores públicos.

La abogada manifestó que la capacitación durará dos días y la realiza un instructor particular, quien les hablará del protocolo homologado de búsqueda y se desarrolla en el auditorio de la facultad de Administración y Contaduría (FAC) de la Universidad Autónoma de Coahuila en Piedras Negras y se imparte a ministerio públicos, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal e integrantes de Familias Unidas.