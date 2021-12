Sin fecha convocatoria para integrar consejo consultivo: Derechos Humanos en Coahuila

Luego de que se diera a conocer que Coahuila y dos estados no cuentan con un consejo consultivo, la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila (CDHEC) informó que el Congreso Local, no ha dado fecha para emitir una convocatoria para su integración.

“No se ha integrado el consejo. Lo que pasa es que aquí se cumplió el periodo por el cual los consejeros tendrían que haber participado, sus seis años concluyeron y es tarea del Congreso Local hacer la convocatoria para que se integre el mismo”, dijo Hugo Morales, presidente de la CDHEC.

Indicó que pese a que hicieron una solicitud desde la pasada legislatura, aún no se ha hecho la convocatoria, por lo que se encuentran pendiente.

“Se han hecho dos solicitudes en la legislatura anterior y en ésta, pero estamos en ese proceso. Recordemos que estamos en un periodo legislativo en el cual se está analizando una reforma constitucional y presumiblemente en ésta también se toque la figura del consejo”, dijo.

Fue ayer que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que a nivel nacional Coahuila y dos entidades más no contaban con Consejo Consultivo al cierre del 2020, por lo que no fueron integrados en el censo.

De acuerdo al Censo Nacional de Derechos Humanos del ámbito Federal y Estatal (CNDHF-E) 2021, al cierre de 2020, a nivel nacional se encontraron constituidos 29 Consejos Consultivos en los OPDH y uno más en la CNDH.

En dichos Consejos Consultivos, se reportaron 190 personas como consejeras, de las cuales, 53.7% fueron hombres y 46.3% mujeres. Comparado con la cifra reportada en 2019, la disminución de las y los consejeros fue de 5.0% en 2020.

No obstante, en esa estadística no se incluyó información de Coahuila, Chiapas y Tabasco debido a que reportaron que el Consejo Consultivo no se encontraba constituido.