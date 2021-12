Familias de desaparecidos piden investigar a ex comisionado y laboratorio de ADN

Ariana García Bosque, representante legal de la asociación civil de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (Familias Unidas), dio a conocer que al menos tres colectivos de familias de personas desaparecidas en Coahuila han emitido un pronunciamiento con relación a la investigación periodística denominada Traficantes de ADN publicada a nivel nacional.

En dicho documento, las citadas organizaciones civiles piden que las autoridades federales investiguen no solo al ex comisionado si no al mismo laboratorio e informen públicamente sobre el estatus del exfuncionario público.

Que las autoridades correspondientes en Coahuila, como la Fiscalía General del Estado (FGE) en Coahuila y la Fiscalía de Personas Desaparecidas, clarifiquen el estatus o el convenio que realizaron con la empresa Central ADN, así como exigir la devolución de los restos que se le confiaron, los resultados de estos e informar a las familias.

Y que las autoridades, tanto federales como estatales, presenten las denuncias penales tanto a la empresa Central ADN por manipulación de indicios y retención de información, lo que lleva a la obstrucción de la justicia; y contra el ex funcionario público por el delito que resulte con la finalidad de que se castigue.

García Bosque recordó que ADN México es un laboratorio que empezó a trabajar con las muestras de referencia y muestra de material biológico localizado, es decir, los restos humanos y fue en el 2016 que la FGEde Coahuila firmó un convenio con este laboratorio; entregándole algunos de estos fragmentos de Allende y de la región Laguna.

La abogada manifestó que, el primer detalle o irregularidad que se presentó fue hace unos tres años que identificamos que este laboratorio tenía retenidos los resultados, argumentando que la Fiscalía no había pagado los honorarios.

"No se pueden retener los resultados de estas muestras biológicas porque forman parte de evidencia, no se puede manipular esta evidencia y retener la información, porque incluso recaen en un delito de obstrucción a la justicia; en el tema del adeudo el laboratorio tendrá la forma de hacerle exigible el pago de estos honorarios, de este servicio por su labor de investigación o bien entregar las muestras y decir: no podemos continuar con el trabajo", dijo García Bosque.