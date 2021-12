'El Bronco' invita a celebrar a la Macroplaza de Monterrey si salen 'los tres Spider-Man'

Siguiendo con el furor que ha generado la cinta Spider-Man: No Way Home, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se sumó a éste para invitar al público a festejar en la Macroplaza de Monterrey si es que 'salen los tres Hombre Araña' en la cinta.

A un día del estreno en Latinoamérica, los fans esperan con ansias saber por fin si en la película aparecerán Tobey Maguire y Garfield Andrew junto a Tom Holland, encarnando las versiones anteriores del héroe arácnido.

A través de su cuenta en Facebook, Rodríguez Calderón compartió una imagen en la que se aprecia a 'Spider-Man' saltando desde una vista aérea de la Macroplaza, misma con la que convoca a los fans a reunirse en dicho lugar disfrazados como el héroe arácnido.

"R a z a, Si salen los 3 hombre araña en la película de "sin camino a casa" vamos todos a celebrar a la Macroplaza. Yo no tengo duda que el spiderverse será real. No cuenten de que trata la película, ni el final, no sean canijos; cáiganle disfrazados", dijo en su publicación.

Desde hace un tiempo 'El Bronco' se ha caracterizado por intentar interactuar con las personas a través de redes sociales mediante memes.