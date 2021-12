AMLO pide cerrar puertas a cigarros electrónicos y vapeadores en Ley de Tabaco

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se pronunció este martes en su conferencia matutina en contra de las modificaciones a la Ley General para el Control del Tabaco, por lo que pidió a los senadores que analicen y no aprueben "al vapor" una legislación que dañe la salud de los ciudadanos, especialmente al permitir el ingreso de cigarros electrónicos y vapeadores.

López Obrador señaló que no quiere que quede "ningún hueco" para el uso de cigarrillos electrónicos y de otros instrumentos. asegurando que está demostrado que los cigarros electrónicos son malos para la salud y sobre todo afectan a los jóvenes.

"No puede ser que el lucro esté por encima de la salud... No queremos nada que dañe a la salud", advirtió el presidente, reiterando que no está de acuerdo con las modificaciones que se hicieron en el Congreso sobre la Ley de Control de Tabaco.

Y "ya para que dejen de estar jeringando", el mandatario pidió a López-Gatell que explicara las reformas a la Ley General del Tabaco.

El subsecretario informó que ésta permite actualizar el rezago que hay en México sobre el tema. Manifestó que anteriormente se abandonaron los compromisos de tratados internacionales.

López-Gatell describió que el uso de vapeadores, vapeadores sin nicotina y cigarrillos electrónicos es muy dañino para la salud y deben ser prohibidos.

Acusó intereses comerciales y señaló directamente al senador perredista Juan Manuel Fócil de presentar reservas.

"No queremos nada que dañe a la salud y no hay influencia que valga, ya no es ese poderoso caballero ‘don dinero’ el que domina México, ya es el interés general, el interés de la nación, es cuidar la salud del pueblo, no el interés de mercaderes sin escrúpulos, entonces por eso está esa iniciativa que ya quieren aprobar en comisiones", reiteró por su parte el presidente López Obrador.

Como se recordará, este martes, el Senado de la República prevé aprobar modificaciones a la Ley General para el Control de Tabaco para establecer lugares 100% libres de humo de cigarro y la prohibición de la publicidad de estos productos.