Miñoso y Oliva también jugaron en el Pacífico

La semana pasada comenté aquí, con motivo de la designación de "Minnie" Miñoso y de Tony Oliva como nuevos integrantes del Salón de la Fama del Beisbol en Cooperstown, que sólo Miñoso había jugado en México con Unión Laguna y Charros de Jalisco y Oliva nunca.

De inmediato el estimado amigo Arcadio Valenzuela Cadena, de la Peña Beisbolera capitalina, aclaró que tanto Miñoso como Oliva participaron en la Liga del Pacífico. "Tony Oliva jugó con Los Mochis" y "Miñoso con Hermosillo. Tremendo bat. Recuerdo -escribió Arcadio-- haber visto de niño su Cadillac blanco estacionado enfrente de la entrada del estadio" de la capital sonorense.

Tiene razón Arcadio. A quienes no residimos en el noroeste del país con frecuencia se nos olvida tener presente lo que sucede en el beisbol de la Costa del Pacífico. Durante muchos años, en realidad desde siempre, la explicación era que no teníamos dónde consultar la estadística histórica de esa gran región beisbolera. Pero ahora ya no hay pretexto, una vez que el año pasado apareció publicada en dos enormes tomos la "Enciclopedia de la Liga Mexicana del Pacífico, 1945-2020", monumental obra preparada con gran paciencia y muchas horas de trabajo por parte de Guillermo Gastélum, de Culiacán, Sinaloa.

Ahí se indica que en efecto Minnie Miñoso jugó cuatro temporadas en la Liga de la Costa del Pacífico. La primera en 1966-67 para Hermosillo y las otras tres: 68-69, 69-70 y 70-71 para Mazatlán. Participó en 221 juegos, tomó 792 turnos al bat, conectó 23 cuadrangulares y su promedio de bateó fue de .333 (tomo 1, pág. 458).

Tony Oliva igualmente jugó cuatro temporadas en el Pacífico. Todas con el equipo de Los Mochis, como jardinero derecho, en las campañas correspondientes a 69-70, 70-71, 76-77 y 77-78, en las que solo participó en 110 juegos, tomó 333 turnos al bat, recibió 52 pasaportes y le concedieron 20 bases por bolas intencionales, conectó 18 vuelacercas y bateó para .339 (tomo 1, pág. 484).

Miñoso también jugó en la Liga Mayor de La Laguna en la temporada 1965-66 con el equipo de San Pedro, comandado por don Pedro "Charolito" Orta -cubano como él- y cuya directiva presidía el ingeniero Alfonso Gómez Hernández, amigo inolvidable, conocedor y gran aficionado al beisbol.

El Ing. Gómez solía platicar de la amistad que llegó a cultivar con Miñoso, a quien conoció por su hermano Carlos cuando éste estudiaba en Guadalajara y en el mismo edificio de departamentos era vecino en esa ciudad del formidable pelotero cubano, integrante entonces de los "Charros" de Jalisco de la Liga Mexicana de Beisbol. Vale.