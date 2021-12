Ingreso de migrantes, sin riesgo a la salud: Casa del Migrante en Saltillo

Luego de que el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, señalara que el ingreso de migrantes ha representado riesgos de salud, así como de seguridad, la Casa del Migrante en Saltillo calificó estas declaraciones como absurdas, al señalar que en esa población ha sido mínimo el reporte de casos de COVID-19.

"Observar a los migrantes como sujetos que ponen en riesgo la salud pública de la entidades, es completamente absurdo, me parece que es al contrario, nosotros ponemos en riesgo a la población migrante", dijo Alberto Xicoténcatl, director del albergue.

Destacó que la prevalencia de COVID-19 en la población migrante es mucho más baja que la de la población mexicana.

"No quiero decir que los centroamericanos no se enfermen, pero justamente el riesgo está presente en lugares cerrados, al no usar cubrebocas y sin la distancia adecuada", dijo.

Añadió que la población migrante pasa el mayor tiempo en espacios abiertos, además convive con menor número de gente.

Recordó que en la Casa del Migrante se han presentado algunos brotes, por lo que se ha tenido que cerrar el acceso, no obstante, ya no se han presentado casos.

Al mismo tiempo destacó que además esta población no representa un riesgo de seguridad, ya que su traslado en el país no representa un delito.

"Entrar a México sin documentos no es un delito, sino una falta administrativa. Además las personas no son delincuentes", destacó.