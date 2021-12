Usuarios denuncian por redes casos de acoso sexual de choferes de InDriver en Monclova

“He visto por lo menos dos denuncias públicas recientes en Facebook contra choferes de InDriver que tratan de abusar de pasajeras; el problema es que no hay un padrón de operadores del servicio de transporte contratado en plataforma y por eso no pueden proceder contra los agresores”, señaló el representante de los taxistas de CTM en la Región Centro, Javier Hernández del Ángel.

El entrevistado, secretario general de la Federación de Trabajadores Transportistas, Similares y Conexos de la Región Centro de Coahuila, indicó que los operadores de servicio de transporte privado a través de plataforma no están en el radar legal ni de Seguridad Pública.

“Además de que no pagan impuestos y trabajan fuera de la Ley de Transporte y Vialidad Sustentable del Estado, los conductores no están en el padrón de prestadores de servicios y pueden ser criminales, adictos o cualquier cosa -y no digo que lo sean, pero las autoridades no pueden verificarlos- y eso representa un peligro para los usuarios” expuso.

No hay modo de saber si cada unidad de los servicios de plataforma cuenta con un seguro automotriz que ofrezca la cobertura de gastos médicos a sus pasajeros en caso de accidente, añadió Hernández del Ángel.

Agregó que en el caso de los taxis, todos tienen seguro y los choferes deben pasar por exámenes clínicos antidoping para garantizar que no son adictos, deben pasar lista en sus bases y acudir a la Dirección Municipal de Transporte con su licencia de manejo clase B y presentar exámenes para que el Ayuntamiento les expida un tarjetón con fotografía, para que estén plenamente identificados, indicó Hernández del Ángel.

Manifestó que ha leído en Facebook dos denuncias públicas de mujeres jóvenes que acusan a choferes del servicio de transporte a través de plataforma que son -en esos dos casos- pervertidos sexuales.

Señaló desconocer si presentaron o no denuncia, pero dijo que en una de las publicaciones la pasajera sí subió foto y nombre del operador, pero en la otra no porque no pudo identificarlo.

Pidió a las autoridades que apliquen más vigilancia y atención a las plataformas para que detengan el servicio ilegal que prestan, que los obliguen a regularizarse y que garanticen la seguridad de los usuarios.