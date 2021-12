Historia vivida

Lo que van ustedes a leer ha sido publicado muchas veces dentro de mis tribunas periodísticas, y sin embargo como es lógico, las nuevas generaciones deben conocerlo, pues se trata nada menos que de la máxima riqueza económica del país en momentos mundiales muy especiales: el petróleo, del que México llegó a ser el 4º productor mundial. Por eso toco el tema cuantas veces sea necesario, así como se repite que fue nacionalizado en 1938 por el presidente (1934-1940) Lázaro Cárdenas, recuperando la dicha máxima riqueza nacional de manos extranjeras. Por razones de politiquería del momento al que me refiero -sexenio del presidente (1976-1982) López Portillo- echó mano de una opinión que no es mía para que se comprenda finalmente la trascendencia de la obra que respecto a este tema desarrolló entre los años que trabajo para México el ingeniero Jorge Díaz Serrano (1921-2011) a guisa de director de la compañía Petróleos Mexicanos (Pemex).

La siguiente magnífica descripción de su obra no es mía si no de la pluma de Fausto Fernández Ponte (1936-2005) un gran periodista que no era amigo (como en mi caso) del ingeniero Díaz Serrano:

"Nuestro país había iniciado en ese momento un programa petrolero y petroquímico exitoso. Se habían inaugurado las refinerías de Salina Cruz y Tula, lo que nos permitiría ser exportadores de petrolíferos y petroquímicos, además de que se iniciaba la gran producción de petróleo crudo en Cantarell , lo cual nos colocaba como un jugador importante en el ámbito petrolero. Y en petroquímica habíamos pasado de una producción de 3 millones de toneladas a 10 millones. Y se estaban instalando 12 plantas más que nos permitirían una producción de 20 millones de toneladas. Cangrejera y Pajaritos, los complejos Petroquímicos más grandes del mundo, y con Tecnología diseñada y construída por mexicanos auxiliados por el Instituto Mexicano del Petróleo. Nada se descuidaba, en el Sector Eléctrico se había terminado el sistema hidroeléctrico de Chicoasén y entre otras contábamos con las termoeléctricas de Tula y Salamanca, mismas que se instalaron junto a las modernas refinerías. Contábamos además con una industria petroquímica privada que se desarrollaba al mismo tiempo que la industria paraestatal . No había conflictos y crecíamos al 6 por ciento del PIB acumulado a pesar de un crecimiento demográfico cercano al 3 por ciento. En estos 22 años de "liberalismo económico", crecimos al 1.5 por ciento. en promedio de la relación PIB/POB sólo ha sido del 0.96 por ciento, menos de la mitad de los sexenios anteriores al neoliberalismo económico." (Fausto Fernández Ponte)

Todo esto ha sido ocultado desde tiempos del mencionado presidente López Portillo y de su sucesor Miguel de La Madrid Hurtado, que estuvo a punto de no serlo precisamente porque López Portillo en cierto momento deseó que Díaz Serano fuese su sucesor en la presidencia, lo que como es evidente causó graves problemas y envidias en el priismo "formal", al grado de provocar casi una guerra dentro de su gobierno. El único personaje público que comprendió la importancia y el patriótico desinterés por el dinero de Díaz Serano (que ya tenía mucho ganado fuera del gobierno) fue otro patriota, el profesor Carlos Hank González (1927-2001), gran gobernador del Edo. de México. Y el gabinete de JLP se volvió una peligrosa caja de grillos encabezados por el propio hijo presidencial y por supuesto por el semifrustado Miguel de La Madrid y la propia familia de López Portillo.

El presidente Miguel de la Madrid no fue fácil.

Con él empezó el salinismo. Se dudaba de quién mandaba a quién, pues Carlos Salinas de Gortari ya estaba incrustado en la organización de MMH y además los gringos Bush, sus "socios", ya estaban en acción en México. Y ya sabemos: "el buen" La Madrid "ganó".

Durante el mandato de La Madrid recibí hasta balazos en mi departamento de un 8º piso en la ciudad de México, robos en mi domicilio, vigilancia constante de "elementos" armados de la procuradora de justicia capitalina, Victoria Adato, etc. Pero me fastidiaron más seriamente por la defensa del ingeniero Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex, que querían "borrar del mapa"…y por lo que dice hoy el presidente López Obrador ¿Lo lograron?

En una última comida en mi PH de la Ciudad de México para despedir al exdirector de Pemex, al que el sistema priista pagaba con cárcel todo lo que hizo por recuperar el petróleo de México, las escaleras del edificio (8 pisos) fueron tomadas por policías presidenciales de Miguel de La Madrid en tanto que helicópteros volaban sobre el techo de acrílico de mi azotea en donde los abogados, la compañera de Jorge, Helvia Martínez Verdayes que sería su segunda esposa, y yo, comíamos por última vez juntos. Desde el edificio de Protexa enfrente, en la avenida FC de Cuernavaca entre las avenidas de Horacio y Homero, nos apuntaban sin ocultarse, varios hombres.

Y al finalizar La Madrid su sexenio en 1988, Carlos Salinas asaltó el poder, tras la elección que ganó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Salinas se apoderó violentamente del trono y fue un presidente tan espurio como lo sería Felipe Calderón en ese malhadado 2006, cuando ganó AMLO por primera vez la presidencia de México.

En 1989 surgió el PRIAN para apoyar el fraude a través de la "ardilla de Los Pinos", Diego Fernández de Cevallos", al que tuve el placer de correr de mi casa cuando intentó "empanizarme". Lo peor fue la detestable traición neoliberal, la alianza de Carlos Salinas y George Bush, padre, para apoderarse del petróleo de "todos los mexicanos". George Bush padre antes amigo y socio en lo privado de Díaz Serrano lo traicionó porque no quiso hacer lo que haría Carlos Salinas: Entregar el petróleo de México.

El presidente Peña Nieto, (2012 -2018) con la vergonzosa complicidad de todos los partidos políticos mexicanos, salvo Morena, quiso entregar de nuevo el petróleo que hoy por fortuna AMLO recuperó. Pero es muy triste que NO sepa o no se acuerde de todo esto. Debería el presidente hablar con los viejos petroleros que SI conocen lo que sucedió para recuperar por justicia la verdad sobre Díaz Serrano.

[email protected]