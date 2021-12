Las enseñanzas que le dejó Vicente Fernández a Alejandro Fernández 'El Potrillo'

Vicente Fernández le enseñó a su hijo Alejandro a ver la carrera artística con profesionalismo y siempre dar el cien por ciento.

Tal vez por ello es que hasta el último momento antes de perder a su padre, Alejandro subió al escenario como un profesional para ofrecer los conciertos que tenía programados en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

Afortunadamente, el intérprete de "Caballero" alcanzó a llegar este sábado para despedirse de su papá en el hospital en el que estuvo internado desde el pasado agosto y hasta su fallecimiento la mañana de este domingo.

En una entrevista que ofreció a finales de agosto en la víspera de un concierto, el “Potrillo” compartía un poco de las enseñanzas de Chente. "Me enseñó que siempre veamos la carrera con mucho profesionalismo, que te entregues al cien por ciento, que seas una persona muy clara y franca ante el público y te entregues siempre al cien. Eso es algo que mi padre siempre me enseñó y lo tengo bien claro y que es una cosa que le he transmitido también a Alex mi hijo", detalló Alejandro.

El “Potrillo” no pudo tener un mejor maestro tanto de la vida como en su labor como cantante, y así recordaba en aquel momento en el que aún pedía oraciones para su recuperación luego de que tuvo una caída accidental que fue la que lo llevó al hospital. "Mi papá era y fue uno de los críticos más grandes que tuve en mi carrera, siempre, desde el principio.

"Siempre estaba al pendiente, atrás de bambalinas, atrás de la cortina, viendo cómo hablaba, qué decía, cómo cantaba, si me desafinaba o no, siempre fue y se lo agradezco muchísimo porque aprendí muchísimo de él", compartió.

Antes de llegar a Guadalajara, donde esta tarde los fans de Chente se están congregando para despedir a su ídolo, Alejandro le hizo honor a su papá en su tercer concierto ofrecido en la CDMX. La noche de este 11 de diciembre decidió cambiar el setlist que había presentado en días anteriores e interpretar los clásicos de su padre como "Mujeres divinas" y "Por tu maldito amor".

El músico habría abandonado el hospital donde estaba su padre cuando eran alrededor de las 23:00 horas; Chente murió esta mañana a las 6:15 horas y con 81 años.