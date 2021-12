Recordamos el último concierto de Vicente Fernández en Torreón

Vicente Fernández dejó huella en la Comarca Lagunera a través de varios conciertos que dio en Torreón y en el palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio que lleva su nombre y en el que hace unas semanas estuvo cantando su nieto, Alex Fernández.

El 5 de marzo de 2010 se presentó "Chente" en en Coliseo Centenario de Torreón, siendo este concierto el último que daría en La Laguna, previamente cantó en el palenque el 30 de julio de 2007.

En su presentación en Coliseo, Vicente recibió una gran sorpresa ya que en pleno concierto le llegó de sorpresa Alejandro, ya que éste tenía meses sin ver a su padre, así que eligió la Comarca para reencontrarse.

Las canciones de “Chente”, que no había cantado en la tocaron las fibras más sensibles de cada uno de los asistentes, ya sea por haberles recordado a ese amor que se les fue o bien por reafirmar que han encontrado a su media naranja.

Aunque en esta ocasión no hubo besos, abrazos y la desesperación de chicas o señoras que hacen hasta lo que sea por tomarse una foto con Vicente, como suele ocurrir en los palenques, él sacó la casta logrando cautivar a su público en un escenario ubicado en el centro del Coliseo.

El mariachi, un tecladista y un guitarrista tuvieron a su cargo la apertura musical del evento previo a la salida de Fernández, a las 9:30 de la noche, quien enfundado en un traje charro en color negro cantó el corrido Mi Amigo el Tordillo ante un recibimiento lleno de aplausos y gritos de euforia.

“Muchas gracias... Buenas noches Torreón, hacía algunos años que no tenía la bendición de estar aquí en esta tierra que tanto quiero y en la que tanto me quieren. Gracias por ese cariño que me han regalado durante tantos años, gracias por su presencia, pero sobre todo... gracias por esos aplausos que me hacen seguir viviendo y seguir cantando mientras ustedes no dejen de aplaudir”.

Con estas palabras el intérprete saludó a sus seguidores y en seguida regaló Por tu Maldito Amor.

Si “El Charro de Huentitán” hubiera traído coristas no habrían destacado porque fueron los mismos laguneros los que cantaban de principio a fin cada canción que interpretaba, con excepción de las que conforman su más reciente disco, Necesito de Ti.

Nos Estorbó la Ropa, Urge, Acá entre Nos y Lástima que Seas Ajena también salieron a relucir en la velada. Al estar interpretando la cuarta, una señora, a través de un guardia de seguridad, le envió un ramo de rosas blancas al artista.

Justo cuando el reloj se acercaba a las 11:00 de la noche y mientras Vicente entregaba a sus fanáticos Hermoso Cariño, en las pantallas instaladas en el Coliseo comenzaron a proyectarse imágenes de Alejandro Fernández, quien se encontraba entre el público. Emocionado por la sorpresa, al igual que los asistentes, el también actor invitó a “El Potrillo” al escenario, juntos, cantaron Amor de los Dos y Perdón.

Tras la euforia que desató el ver a padre e hijo unidos, el esposo de “Doña Cuquita” continuó con los temas Millón de Primaveras, Para Siempre y Estos Celos, que forman parte del disco Para Siempre, que le produjo Joan Sebastian.