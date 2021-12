Supuesto ladrón golpea a oficial de policía en la cara y huye de la escena

La agresión ocurrió en una tienda ubicada en Manhattan, Nueva York, cuando un hombre ingresó al negocio y el gerente del lugar lo identificó como el ladrón de un incidente previo, por lo que le pidió a una oficial de policía que entrara y lo monitoreara.

Momentos después, la oficial comenzó a tener una conversación con el hombre, el cual, al cabo de unos segundos, la empujó e intento huir, por lo que la uniformada intentó detenerlo pero el sospechoso le asestó un puñetazo en lacara y la derribó al piso.

La oficial sufrió una laceración en una de sus orejas y una fractura en un hueso facial, por lo que fue trasladada a un hospital, mientras que el sospechoso aún no ha sido identificado por las autoridades, informó el New York Post.

WANTED for An Assault of a Police Officer: On Wednesday 12/10/21 inside of 155 East 34th St. Duane Reade @nypd17thpct. A unknown individual punched a uniformed NYPD Sergeant several times causing injury. Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500.00 pic.twitter.com/D9EXL5tpR9