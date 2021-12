Pedropiedra: Un sonámbulo despierto

Pedro Subercaseaux García de la Huerta mejor conocido en el mundo musical como Pedropiedra, no es un artista que cause estruendo. La condición de súper estrella está desterrada de su esencia. No es masivo, pero sí sustancioso.

El músico y compositor chileno navega con la bandera de la independencia desde finales de los 90´s. A sus 43 años contabiliza cinco materiales discográficos, y su empeño está enfocado en el sexto. Recientemente lanzó el tema Sonámbulo, una canción

grabada en su casa y producida por él mismo.

La pandemia llegó para sacudir la vida del mundo entero, y en el caso de Pedropiedra fue en pleno lanzamiento de su disco Alo!, una de las mejores entregas discográficas de la música chilena en 2020. Sin embargo, lejos de ser un tiempo de pausa, este período se convirtió en un reencuentro de Pedropiedra con sus orígenes como cantautor; es ahí donde nace este estreno, que es también su primer tema original editado desde su último disco.

“Estando solo, encerrado con tiempo libre y una habitación con instrumentos,me puse a componer demaneramás aislada y bastante visceral, más parecido a los comienzos. De alguna manera siempre quise volver a este sistema y el encierro lo aceleró”.

En un diálogo logrado a través de Zoom, el artista comparte que el aislamiento obligado lo retornó al origen: comenzó a trabajar como cuando realizaba sus primeros demos. En casa se reencontró con sus antiguas formas de producir música y en un acto de subsistencia su producción musical comenzó a acoplarse a las demandas del encierro. Pedropiedra volvió abrazarse a

sus hojas en blanco y su sonido se tornó minimalista.

Pronuncias en tu nueva canción Sonámbulo qué “perdedor, ni ganador sólo sonámbulo, cuando estés dormida yo espero el nuevo día” ¿Qué espera Pedro cuando el sueño termine y amanezca?

Es difícil contestar esa pregunta media metafórica, porque siento que la letra de una canción no está significando exactamente lo que dice. La sensación de esta canción, me di cuenta que lo que transmitía, era la vigilia, la expectativa por una parte del amanecer, pero también hay una canción que habla más de resignación que de esperanza, como de aceptar lo que me tocó en

ese momento que la escribí, así me sentía de ser, tal vez, la única persona despierta en la casa y también preguntándose un poco si había más gente despierta a este hora de la noche. Pero bueno...contestando a la pregunta, cuando el sueño acabe y venga el día ¿qué es lo que espero?...espero paz. Paz de mente, paz de corazón.

¿Cómo fue la carpintería de este nuevo material?

Batallando contra el insomnio. Dejé de luchar contra él y dejé de tratar de quedarme dormido y empecé a intentar a usar ese tiempo de manera más útil. Comencé a levantarme de la cama en la noche durante una semana que me costaba mucho trabajo quedarme dormido y me iba a escribir, me tomaba un té y me quedaba de noche ahí y escribí mucho y esa fue una de las primeras cosas que salió (Sonámbulo). Antes, primero generaba la música y la letra la dejaba para el último, ésta, es una de esas pocas ocasiones en que he tenido toda la letra lista antes de imaginar una sola nota musical. Eso me dio mucha libertad a la hora de musicalizar este escrito, porque cuando uno tiene el caso contrario, de que tiene toda la letra y le falta la música, es muy difícil cazar las palabras y que se transforme en un trabajo como una especie de crucigrama, un sudoku, un rompecabezas, porque hay que buscar palabras que tengan cierta duración, que estén acentuadas en cierta parte y que terminen en cierta vocal y ahora como tenía la letra lista no tenía ningún pie forzado para musicalizarlo. Fue fácil hacerlo así, está grabado con muy pocas cosas, la batería está sacada de YouTube, de una cosa que dice los diez zampler de batería más populares del Hip Hop, y es una canción de los años 70´s donde saco el sonido del bombo y de la tarola, luego tiene un sintec, tiene un bajo, una guitarra y listo, las voces, es una canción bien minimalista.

Dijo Beethoven “la música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía” ¿Qué te ha revelado a ti dedicar tu vida a esto?

La música, siento, más que uno la elija, la música es la que te elige a ti. Ciertas personas nacemos con la capacidad de transformar experiencias en música y a mí eso se me ha revelado como un regalo, como algo hermoso, saber que a veces no hay nada y después, a los cinco minutos, hay algo: una canción. Es muy mágico […] una cosa muy linda que trae la música

es que se adquiere la facilidad de entrar en las vías de la gente y que la misma gente te dice que la música les puede transmitir cosas increíbles, como que cierta canción les recuerda a su padre fallecido, o que se acuerda de sus veranos, que son cosas que cuesta mucho creerlas que ocurran, y que se agradece mucho porque le da mucho valor a todo ese trabajo mental que significa hacer una canción y a todo el trabajo de logística, y de ambición y de expectativas que significa poner todas esas canciones como a disposición de la gente, promocionarlas tener que hablar de ellas, es un trabajo duro pero muy gratificante. Yo no me podría dedicar a otra cosa.

¿En qué momento de tu carrera se puede decir que te encuentras?

Estoy entrando a una etapa más madura. Tengo 43 años, he sacado cinco discos, y estoy preparando el sexto. He colaborado con mucha gente y esta canción habla muy bien sobre el momento en el que estoy, como más calmo, vengo de un lado del péndulo que fue el disco Aló! que salió el año pasado que suena moderno, medio urbano, algunos toques de trap. El péndulo yo creo que ahora giró como hacia la calma, a la contemplación. También estoy en el momento de aceptar y sentirme cómodo con el hecho de que nunca he querido ser una estrella, ser muy famoso, estar encima de las corrientes. Sólo quiero hacer música con el

placer de hacerla, con la tranquilidad que da tener una base de seguidores pocos vociferantes pero muy sólida. Estoy entrando en la recta final, ahora sólo me queda seguir respondiendo a mis deseos de hacer música y no ponerme expectativas, porque la expectativa es la madre de la desilusión.

¿Actualmente qué temas te interesan más?

Siempre he puesto la lupa sobre la emotividad, las relaciones con la gente, con el entorno, mi música nunca ha tenido un ingrediente tan sexualizado, como mucha de la música pop, generalmente escribo desde el punto de vista de una persona que no

comprende muy bien el mundo al que fue a caer y que las figuras de política, de amor y todo, entran más por un lado de piel que de discurso. Más que describir cosas, situaciones o personas, siento que describo sensaciones, generalmente.

¿Qué representa México en tu carrera musical?

México es el punto de partida de mi carrera como solista, es el lugar a donde llegué por accidente para quedarme tres meses y me quedé por tres años. Grabé mis primeros dos discos allá, tengo un montón de amigos, conozco la ciudad, conozco el país Me atrevo a decir que conozco a su gente bastante bien, su comida. Para mí es una segunda casa. Es un país que te recibe muy bien, y en el que se encuentra una especial disposición para el artista chileno independiente.

"Estoy entrando a una etapa más madura. Tengo 43 años, he sacado cinco discos, y estoy preparando el sexto. He colaborado con mucha gente y esta canción habla muy bien sobre el momento en el que estoy”.

Álbumes de estudio 2009: Pedropiedra 2011: Cripta y vida. 2013: Emanuel. 2016: Ocho. 2020: Aló!.