De Inglesita

Concluyó la fase regular de la Champions League con muchísimas sorpresas, entre ellas, que todos los representantes de la Premier League avanzaron. Tres de ellos como líderes de su grupo.

Hubieran sido cuatro de cuatro, de no ser por el empate del Chelsea en su visita a Rusia. Tuchel decidió rotar el equipo, dándole una nueva oportunidad a Kepa en el arco. Y sucedió. El pobre meta español volvió a ser blanco de críticas por parte de aficionados Blues por su mal desempeño ante el Zenit, pero sobre todo, porque ese empate a tres le costó a los de Londres el liderato de su grupo. Ese resultado condiciona bastante, ya que ahora el cruce más probable de darse en octavos de final es el Chelsea – Real Madrid.

Y justo de eso hablaremos en esta ocasión: del sorteo de la Champions, que se llevará a cabo este próximo lunes por la mañana. Pero antes repasemos los detalles que nos dejaron estas seis jornadas. Empezando con el PSG, que todavía no termina por aceitar la maquinaria de estrellas que tiene, y sin embargo, logra sacar resultados. Sea quien sea, en la siguiente fase’ encontrará rivales del calibre del Bayern, Madrid, Juventus, United, Liverpool o Ajax. Todos, partidos increíblemente atractivos.

Del otro del que hay que hablar es del Barcelona. Pobres blaugranas. Müller cobró la factura pendiente de una semana atrás en París con la gala del Balón de Oro. Avisaron tanto él como Nagelsmann de que, a pesar de ya tener asegurado el liderato del grupo, irían con todo ante los catalanes. Y así fue. Francamente no veo cómo el Barça entre a la máxima competición europea para el próximo año, situación que condiciona la llegada de estrellas. Xavi tal vez deba planear de cara al 2023-2024… ¿The Last

Dance con Messi?

SEGUNDO TIEMPO

Y ahora bien, a mi gusto los máximos favoritos al título se siguen manteniendo con tres ingleses: Liverpool, Chelsea y City. Evidentemente a Mr. Champions y su Manchester United no se debería descartar, pero siendo honestos, si no les alcanzó para superar en la cancha (no así en el resultado) a equipos como Atalanta o Villarreal, difícilmente pase contra los otros 15 en esta ronda. Por ahí, como cuarto favorito entran los alemanes. Pero las ausencias de elementos como Kimmich o Goretzka me parece que restan mucho a su favoritismo, aunque en estos próximos partidos juega algo en lo que los alemanes siempre han ganado: lo mental.

Los Reds juegan actualmente a un nivel incluso superior al mostrado en la 18- 19. Chelsea está en plenitud, el XI se conoce de

memoria y son los vigentes campeones. Y el City ha encontrado en dos portugueses eso que no ha tenido: un buen lateral izquierdo y un volante de calidad y llegada. Claro que De Bruyne lo ha hecho años atrás, pero ciertamente ha venido a menos. Ahí, tanto Bernardo Silva, como Joao Cancelo han plantado cara con mucha jerarquía, y si todo ello fuera suficiente, los azules de Manchester tienen el sistema de Guardiola perfectamente dominado. ¿Será que esta última chance es la buena de Pep?

Y finalmente, cabe repasar el balance general de aporte por liga. La Premier, de sus cuatro enviados, todos avanzaron. La Liga envió cinco, y se quedaron en el camino dos. Para la Ligue One PSG y Lille continúan. Serie A envía al Inter y Juve. La Liga NOS tiene a Benfica y Sporting como representantes, solo se quedó fuera el Porto. Ajax va por la Eredivisie, sorprendentemente la

Bundesliga únicamente tiene al Bayern y por Austria juega el Salzburgo. Queda en evidencia la decadencia de España y Alemania. ¿Y qué onda con la Superliga europea de Florentino?

TIEMPO EXTRA

Los rivales más probables que enfrente Liverpool son el Inter y el Villarreal. Para el United lo es también el equipo de Milán y el Atlético. Los Citizens tienen a tres probables, ya mencionados aquí, y el Chelsea enfrentaría al Real Madrid, siendo este el cruce de mayores probabilidades de ocurrir en el sorteo de octavos del lunes.