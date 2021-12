La tía abuela "Nikita" se llevó desagradable sorpresa porque en La Laguna de Durango los Servidores de la Nación de la Secretaría del Bienestar condicionan la entrega de la tarjeta para cobrar la pensión del Bienestar a la firma de unas hojas en blanco por parte de los abuelitos beneficiados. El cheque en blanco... Perdón, las hojas correrían el riesgo de ser usadas en actividades fraudulentas, dicen los malpensados del PRIAN, quienes ya ven a futuro la utilidad para la 4T de justificar con ellas la entrega de apoyos o recursos no recibidos por los empadronados pero eso sí erogados por el gobierno federal...Pero ¿de dónde habrán sacado tan macabra idea? Si eso algo que nunca se ha hecho (ni se volverá a hacer) y menos desde que ya se acabó la corrupción.

Los suspicaces de la ultraderecha aspiracionista dicen que la desconfianza crece porque el encargado a nivel federal de evaluar el correcto funcionamiento de los Programas de la Secretaría del Bienestar es Rodrigo Abdala Dartigues, uno de los operadores políticos de Morena implicado en el escándalo del carrusel por dineros que serían para apoyar a damnificados de los sismos del 2017 pero en realidad se usaron con fines electorales. Abdala también cercano al director general de la CFE, Manuel Bartlett...Total, La iglesia en manos de Lutero.

***

También en Durango ya se conoció el nombre de los aspirantes de Morena que se disputan la candidatura a la gubernatura de Durango donde figuran la dos veces diputada federal por Morena, Maribel Aguilera, la senadora la que le mueven la ballena del Metro, Margarita Valdez, el senador Gonzalo Yáñez, el también senador que ha estado en todos los partidos, José Ramón Enríquez, el morenista de prosapia, Santiago Fierro y la alcaldesa con licencia Marina Vitela. Decepcionados y a la vez contenidos se encuentran los integrantes del movimiento Ruta Cinco quienes no asimilan de buena manera el hecho de que no hayan sido tomados en cuenta los méritos de su líder supremo Manuel Espino para figurar en esa lista más cuando fue el único que se sumó con Vitela y quien más gastó en espectaculares que todavía se pueden ver en el bulevar Ejército Mexicano. Dicen que en la 4T lo que no aguantan es que haya sido líder nacional del PAN, dos veces diputado federal por este partido y que sea un adalid en la lucha contra Satanás a través de diversas organizaciones religiosas relacionadas con el PAN. Ni aguantan nada.

***

En Gómez Palacio en un segundo "round", el síndico municipal Cuauhtémoc Estrella y el séptimo regidor priísta Francisco Bardán Ruelas se dieron con todo, cuentan los subagentes disfrazados de réferi, que traen pique no desde la reciente sino desde la antepasada sesión de Cabildo.

En un primer "agarrón" que se dieron (discutieron, no piense mal) se habló de la controversia que se generó por el tema de los sueldazos del personal sindicalizado, y es que mientras el regidor dice que el contrato colectivo de trabajo del personal sindicalizado data de más de 30 años el síndico señaló que en el 2019 la autorización de los super sueldos cuentan con la firma del entonces vicealcalde de Gómez Palacio, Paco Bardán. La discusión terminó con insultos. En el segundo "agarre" las descalificaciones continuaron, incluso hasta la alcaldesa Anabelle Gutiérrez salió "raspada", comentan, luego de que Bardán cuestionara su capacidad de gobernar. Los subagentes disfrazados de farol aseguran que mientras en el Cabildo los integrantes se sacan la lengua en el bulevar Jabonoso se encuentran todas las luminarias apagadas, en colonias como Miravalle, Parque Hundido y el bulevar Rebollo ya es imposible esquivar los baches mientras que en la Guadalupe Victoria hay brotes de aguas negras. Todos los problemas que llevan meses y no resolvió la alcaldesa aspiracionista a la Gubernatura Marina Vitela. Doña Anabelle, dicen, se habría sacado la Rifa del Tigre.

*En Coahuila el super delegado federal Reyes Flores Hurtado, dicen ya ni contesta los mensajes a integrantes de otras dependencias que le pedían ayuda para gestionar ante el Presidente de México, que no les quitaran presupuesto, como el caso del ISSSTE donde para gastos operativos a la delegación (o lo que queda de ella) le quitaron más del 90%, o el caso de SCT, donde muy a la fuerza mandaron alrededor de 90 millones de pesos para el tramo Saltillo- Zacatecas, pero para mantenimiento carretero no se llega ni a los 200 millones, cuando en otros sexenios había más de mil millones mínimo. O también la corrección del "diabólico tramo" Los Chorros, que don Reyes no ha podido hacer que volteen a ver esos problemas, entre muchos más.

Dicen los cercanos que Reyes aún sigue con la idea que directo de Palacio Nacional lo nominen como candidato a gobernador por el partido guinda, pero día a día se desdibuja con su nula presencia política y hasta mediática.

En síntesis en la súper delegación no hay gestión, incluso en los programas federales que salen de Bienestar, el equipo del delegado se limita a repartir como carteros, ya que todo al estilo 4T se decide en CDMX y allá definen quién entra y quién no a dichos beneficios.

***

Desde Saltillo, "capirucha" del sarape y el pan de pulque, los subagentes nos reportan que el año entrante no solamente será de interesantes cambios en el gabinete estatal con miras a impulsar la sucesión y la gran maquinaria que esto implica, sino también para que el gobierno estatal, tenga mayor presencia en la Laguna y desde luego aquí en Torreón, hacer una especie de "recuento de los daños". Pero hay quienes aseguran que también habrá movimientos necesarios en el Congreso y en el PRI estatal, como parte de la misma estrategia y en el ajedrez político las piezas que se cambiarían, serían el pastor de los legisladores, Eduardo Olmos a quien se le ubicaría en le dirigencia del PRI que actualmente encabeza el también legislador Federal Rodrigo Fuentes. El que anda buscando quedarse con la torta es Jesús María Montemayor, claro si don Lalo se deja, ya que no hay nada en la ley que diga que no puede quedarse con las dos chambas. Está visto que el plan es disponer de las mejores piezas y atender todos los frentes, de cara al 2023, porque se va a poner bueno.

***

Luego del reportaje que al inquilino del Palacio Rosa, Miguel Riquelme, le "recetó" un medio desde la "capirucha del esmog", con muy atenta dedicatoria y abordando el delicado tema de seguridad el Gobernador de Coahuila sacó la garra... Perdón, sacó "otros datos". Y es que en dicha pieza periodística se señala a policías estatales como integrantes de un grupo criminal en casos ocurridos en aquellos años aciagos de la violencia en Coahuila cuando se llamaban GATES pero eso sí como dando a entender que se trataba de hechos que se pudieron dar en este gobierno. El revire no se hizo esperar. Don Miguel, de mecha corta él, prefirió para esta ocasión hablar de todos los indicadores favorables que tiene su gobierno en cuanto a seguridad, competitividad y empleos. Presumió a sus malquerientes las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública que detalla bajos números de delitos de alto impacto. La travesura, asegura la Chica Bond, fue orquestada desde el escritorio del mismísimo "bebesaurio" Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC del Gobierno de México. Por si alguien no lo recuerda, fue secretario del ex "Burbujo" Raúl Sifuentes quien fuera el poderoso secretario de Gobierno en tiempos del exgobernador coahuilense Enrique Martínez y como desde hace años, comentan, tiene sueños guajiros de llegar a Palacio Rosa, el ahora morenista, anda afanoso en labor de zapa.

***

Nuestros subagentes disfrazados de falso aplausómetro ya preparan su mejor "oufit" para asistir el próximo martes 14 de diciembre en la tarde a la ceremonia del cuarto informe de lo que será el final de la era zermeñista en Torreón. Nos comentan su preocupación por las declaraciones que hizo esta semana don Jorge, a quien los tiempos lo rebasaron y ya se curó en salud, diciendo que la pavimentación de la avenida Juárez al oriente, la construcción del cárcamo pluvial en Periférico y puente El Campesino, así como la costosa... Perdón, vistosa banqueta perimetral del bosque Venustiano Carranza, lo más seguro es que la empresa, ahhh no, la Dirección de Obras Públicas a cargo de Tomás Galván Camacho, no logre terminarlas. De los salientes nadie ve ningún problema endilgarle a la administración entrante la terminación de los trabajos; Por ello los intrigosos subagentes se preguntan si don Jorge va a dejar en caja el dinero suficiente que falta para pagarlas así como los gastos de diciembre que se cubren en enero, con los "ahorros" que según la tesorera Mayela Ramírez Sordo se han logrado este año. Veremos y diremos...