Vibremos Positivo

La definición de coaching que encontrarás aquí no es una definición de libro. Para eso, ya está Google y sus miles de entradas que hablan de coaching. Aquí hablaremos de la realidad de un proceso de coaching, el motivo por el cual, en un momento de mi vida, tomé la decisión de ser coach.

¿QUÉ HACE QUE ALGUIEN DECIDA REALIZAR UN PROCESO DE COACHING?

Cuando una persona llega a un proceso de coaching, suele hacerlo porque está viviendo una situación incómoda, que no le gusta, de la que quiere salir o que quiere cambiar. Es justamente la sensación de ¨haber llegado a nuestro límite¨ lo que impulsa a la acción del cambio (y ojo al poder en positivo de lo que eso significa), porque la mayor parte de veces, sin ese sentimiento, no nos planteamos un proceso de coaching o simplemente actuar para cambiar lo que no nos gusta.

¿QUÉ PUEDES ESPERAR DE UN PROCESO DE COACHING?

Lo que el coachee (cliente) encuentra en un proceso de coaching es un espacio donde puede ser él, sin miedo, sin temor al juicio, al reproche o a herir. Las situaciones que se suelen traer a las sesiones son, como es lógico, altamente importantes para el coachee, y por ende, hay que tratarlas con sumo respeto, amor, atención y humildad. Ahora bien, es importante explicarle bien al coachee qué va a suceder en el proceso, porque como veréis, él es el protagonista de esta historia, el que va a trabajar y a sacudir su forma de ser, mirar y actuar. En definitiva, hay que estar preparado. Las conversaciones de coaching no tratan de dar una respuesta correcta o incorrecta. No se ciñen al sistema que hemos aprendido dónde sueles contestar desde lo que sabes o desde tu conocimiento. Se trata de iniciar una exploración para llegar a una conversación creativa.

¿CÓMO SE TRABAJA EN UN PROCESO DE COACHING?

Explorar desde las preguntas, ese es el primer cometido del coach. Es una curiosidad sana, porque lo que pretende es imprimir una nueva mirada desde la autenticidad del coachee. Sólo aportando una nueva forma de ver la situación, obtendremos respuestas e información distinta a la que hemos barajado o tenido conciencia hasta el momento. Sólo esa mirada puede abrir nuevas puertas. ¿Cómo se hace esto desde el coaching? Aplicando distintas herramientas para las que el coach se ha preparado a conciencia. Las preguntas poderosas o las herramientas disruptivas (que adoro) son algunas de ellas. Suele ocurrir que, al principio, esta metodología cuesta de aceptar (porque nos suena extraño, nadie nos ha enseñado a aprender desde ese lugar) pero luego, una vez el coachee, a través de la confianza, se abre a estos nuevos caminos, los descubrimientos son impactantes. No hay nada más intenso y reconfortante que ver el brillo en los ojos de un coachee que ha obtenido una respuesta que no esperaba ¡de sí mismo! Algo tan evidente, claro y sencillo que hasta le resulta sorprendente. ¨¿Cómo es posible que no viera esto? Si es evidente¨. Pero ahí está, algo que hasta ahora estaba oculto, aparece como un regalo que nos abre un espacio lleno de posibilidades. Y es justo en ese momento, a través de ese descubrimiento de uno mismo, cuando la actitud interior del coachee cambia. Lo que parecía imposible se vuelve posible, y la magia, simplemente ocurre.

EL PAPEL DEL COACH EN EL COACHING

El acompañamiento del coach en esa exploración es lo que le permite al coachee sentirse seguro y atreverse a pensar y sentir de forma distinta. Quizá parezca una visión muy romántica, pero es exactamente lo que sucede. El coach no le da instrucciones al coachee, no le dice que debe pensar o hacer, ¿quién es el coach para saber más del coachee que el propio coachee?

¿CUÁNDO OCURRE EL CAMBIO EN UN PROCESO DE COACHING?

Desde ese nuevo lugar de posibilidades para el coachee, y con sumo respeto y amor por parte del coach, es desde donde los cambios empiezan a ser realidades plausibles. En ese punto, y en función de los objetivos y el proceso, quizá haya que viajar al pasado o a un nivel más profundo, para lograr hallar el problema detrás del problema, aquello que de forma inconsciente se instaló en la mente y ha provocado los patrones de comportamiento que se han tenido hasta el momento. En cualquiera de los casos no debe haber culpa. Cuando esas conexiones neuronales se formaron no teníamos herramientas que nos permitieran afrontarlas. Simplemente sobrevivimos y aprendimos a proteger aquello que temíamos perder o queríamos conservar.

EL COACHING SE CENTRA EN EL AHORA Y EN EL FUTURO. TE AYUDA A ACTUAR.

Esa es una de las principales diferencias con la terapia ¨tradicional¨. Sólo ir al pasado cuando es necesario y trabajar en el presente y en el futuro. Porque el pasado, pasado está, y contrariamente a lo que podamos pensar, no nos condiciona. Elegimos ser cada día quien queremos ser.

COACHING ACTION PLAN

Lo siguiente es establecer un plan de acción. Una vez eres consciente de cuál es tu situación y de para qué (que no porqué), actúas y te comportas como lo haces, empieza la fiesta… Ahí reside una gran parte del poder de las personas que logran el cambio y aquellas que solo logran maquillarlo. El hábito, la constancia, la disciplina, la voluntad, la repetición, la intención sostenida…, sin esas virtudes, o competencias puestas en marcha en su máximo exponente, el cambio es difícilmente posible. Pero no es tan difícil como parece, porque no debemos olvidar que ha sido el propio coachee el que ha llegado a ese lugar, y cuando el camino está claro y el objetivo despejado, es tanta la certeza interna y tanta la conciencia de los beneficios que aporta ese cambio, que el esfuerzo se hace con ganas (cosa que lo cambia todo).

RESUMIENDO, EL PROCESO DE COACHING ES...

Por tanto, resumiendo, el coaching persigue que el coachee descubra sus propias herramientas y recursos para afrontar las situaciones de la vida que se le presentan. Le ayuda a conocer y activar su mejor versión, su mejor yo. Facilita que logre sus metas desde sí mismo. El coach lo acompaña en el camino, lanzando las preguntas adecuadas, a veces siendo sutil, a veces confrontando, pero siempre respetando los recursos y el potencial del coachee. Sostenemos, escuchamos y preguntamos. El coachee es quien hace el verdadero trabajo, es el auténtico héroe de la película. El coach solo se prepara para acompañarlo en ese viaje y lograr que su tránsito sea lo más rápido y eficaz posible.

