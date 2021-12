Las Palabras tienen la palabra

Cuando se va acercando la Navidad, la gente empieza a pensar en las clásicas posadas y así como disfruta el día de Guadalupe y los matachines, después viene la tradición de la piñata que se rompe y entrega su "generoso" contenido a los chamacos que a cambio de recoger algunos dulces y cacahuates se exponen a que les den un palazo en la cabeza como ha sucedido tantas veces.

Aunque viéndolo todo desde el punto de vista idiomático, más que el palazo me resulta traumático comprobar que los matachines, las posadas, la piñata y todas esas mexicanísimas tradiciones no tienen nada de mexicanas. En su origen por lo menos son más de los italianos que de nosotros.

Me refiero en esta ocasión y en particular a la piñata, vocablo que viene del italiano pignatta que es una olla o un jarro y que traducido literalmente sería una piñita por la forma que tiene. Una pigna viene siendo una piñita de esas que dan las coníferas o sea los pinos y que precisamente se llaman coníferas porque nos regalan esas figuritas en forma de cono.

Ándale Juana, no te dilates

con la canasta de los cacahuates…

Cuando en mis épocas infantiles oía esa cancioncilla me imaginaba a la tal Juana muy ancha de caderas, una mujer muy voluminosa acercándose con la ansiada canasta de los cacahuates, que además contenía naranjas, mandarinas, dulces y a veces, en el colmo del lujo, algunos chocolates.

Luego ya en la secundaria, cuando empecé a tomar clases de física y me dijeron que con el calor los cuerpos se dilatan, recordaba con frecuencia a la tal Juana tan "dilatada" con sus dilatadas caderas.

Para entonces ya tenía pleno conocimiento de que dilatarse es extenderse o ampliarse. Y es que ahora sé que la palabra viene del latín dilatare, de di que es "a los lados" y latare que es ampliarse.

Sin embargo, mis papás, mis tíos, abuelos y varias generaciones de parientes anteriores utilizaban el verbo dilatarse como sinónimo de demorarse y por lo que veo en el diccionario, este verbo es como una calle de doble tránsito o como un bateador ambidiestro porque se puede utilizar en ambos sentidos.

De todas maneras, Juana, la que en las posadas nunca acaba de llegar con la canasta de los cacahuates, quedó grabada en mi mente como una mujer de dilatadas caderas. Ni modo Juanita… ¿quién te manda ser tan dilatada para acercar las cosas?

ME PREGUNTA Julio Salazar: Le comento a un amigo que es correcto decir al derredor tanto como al rededor. Pero él, me insiste en que lo correcto es al rededor. ¿Qué me comenta usted al respecto?

LE RESPONDO: Las formas correctas son "en derredor" (no "al derredor") y también "alrededor". El significado de ambas es el mismo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: ¡Qué desagradable es caerle bien a la gente que te cae mal!