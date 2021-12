'Me voy a morir'; capítulo de Mi Fortuna es Amarte habría 'predicho' muerte de Carmelita Salinas

La conmoción que ha provocado la muerte de la actriz Carmen Salinas, sacó a relucir una de las últimas escenas que la lagunera grabó en la telenovela Mi Fortuna es Amarte, ya que ésta habría 'predicho' su muerte.

Dicho momento de la producción de Televisa, casualmente fue emitido la noche del miércoles, un día antes de que Salinas perdiera la vida.

La escena presentaba a Carmelita en su papel de 'Doña Magos' teniendo una conversación con 'Lucia' (Adriana Fonseca), sobre el diagnostico que le había dado el doctor, aceptando que 'pronto moriría'.

"Qué bueno que diosito me prestó vida para conocer a mi nietecito (...) De todo lo que me dijo el médico, no entendí ni media palabra, sólo sé decirte que estoy muy enferma (...) No quiero que mis nietos sepan que vine a hacerme estos estudios. ¿qué les voy a decir? ¿que me voy a morir", dice la actriz en su papel, mientras el personaje de 'Lucia' intenta animarla.

La coincidencia de la escena del capítulo con la muerte de Carmelita tras sufrir un derrame cerebral, consternó a varios entre el público de redes sociales, según lo hicieron saber a través de comentarios.