¿CUÁNTA CONDICIÓN FÍSICA PERDEMOS SIN ENTRENAR?

Tenemos en puerta muchas fiestas, celebraciones en familia o con amigos y claro después de un año de no tener esos festejos serán en demasía, pero… ¿y si dejamos de correr? ¿Cuánto nos afecta?

Dejar de correr siempre ha sido para muchos una de las incertidumbres, ¿cuánta condición física se pierde al dejar de entrenar? Hoy en día muchos relojes que miden la frecuencia cardíaca ofrecen un estimado de cómo se encuentra tu estado físico, e incluso de cómo va avanzando según los entrenamientos, pero teóricamente sabemos que menos de una semana sin entrenar apenas reduce el 1% de la condición física, una semana hace perder el 10%, es hasta las tres semanas de dejar el entrenamiento cuando se pierde el 50% de lo ya adquirido de forma atlética, al llegar a la séptima semana sin salir a correr prácticamente se ha perdido todo, es ahí donde se debería comenzar a realizar el proceso de entrenamiento como corresponde a un inicio.

Las pulsaciones son también una señal de estado físico, ya en otras ocasiones hemos platicado de cómo las pulsaciones en reposo por un minuto nos marcan cómo estamos preparados atléticamente, recordemos que un competidor elite llega a marcar hasta 30 pulsaciones en reposo porque el músculo del corazón es tan fuerte que con bombear cada dos segundos es suficiente para recorrer todo el corriente sanguíneo, tu puedes hacer tu prueba justo al despertar y contar tus pulsaciones en el cuello por un minuto.

Hablar de dos semanas sin entrenar muestra un aumento en las pulsaciones en reposo de hasta un 10%, decir de 3 semanas sin correr el ventrículo izquierdo del corazón se reduce, por ende, existe un menor volumen de sangre impulsada en cada latido, por tanto, una mayor Frecuencia Cardíaca. Además, se puede llegar a perder hasta un 5% de masa muscular.

Cuatro semanas de no tener actividad física los depósitos de glucógeno descienden hasta el punto de una persona sedentaria, cinco semanas el metabolismo de la grasa se deteriora, ya no se usa la grasa como fuente de energía, así que se acumula más fácilmente. Por otro lado, el ácido láctico se acumula más rápido, incluso corriendo a menor intensidad.

El regreso debe ser paulatino no te aferres a querer hacer lo mismo que al inicio, el proceso debe ser muy cercano a una persona que no realiza actividad física y poco a poco ir aumentando.

Vienen las fiestas decembrinas, no descuides tus entrenamientos, busca la forma de realizarlos en algún espacio de tiempo, la disciplina debe ser uno de los mejores aliados en este deporte, por lo que vas a comer no te preocupes tanto aunque no te desbordes recuerda que eres una persona en preparación física, el alcohol de igual forma debe ser con medida, nunca olvides que hoy tenemos la oportunidad de festejar la navidad 2022 y hay quienes ya no tuvieron esa oportunidad por la terrible pandemia que nos aqueja, celebremos con cuidado y sin los excesos esto aún no termina y nosotros nos seguimos preparando, ¿no lo crees así?