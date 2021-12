Mujer hostiga a otra por no usar un hiyab en público y expulsada del autobús en el que viajaba

El suceso ocurrió dentro de una unidad de transporte público en Teherán, Irán, cuando una mujer comenzó a jalar a otra mujer mas joven que no traía puesto un hiyab para entregarla a la 'policía moral', la cual es un grupo de personas que, entre otras cosas, se encarga de que las mujeres obedezcan el uso compulsorio del hiyab, lo que provocó que varias pasajeras intervinieran.

Un testigo captó el momento en el que varias mujeres defendieron a la joven hostigada y le exigieron a su atacante que se 'largara' y se 'perdiera'. Luego de unos segundos de forcejeo, la agresora fue expulsada del autobús.

El video del incidente fue compartido en Twitter por la periodista iraní Masih Alinejad, quien denunció que es un 'problema diario para las mujeres iraníes'.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las mujeres en el video y si la joven con el cabello descubierto fue entregada a la policía moral, informó el Daily Mail.

Be honest with me; If it was a Muslim woman being beaten up to remove her hijab, what would have been the reaction of international community?

Why is it so normal when Iranian women are being forced to wear it?

Why Western politicians obey forced hijab?

pic.twitter.com/cyFl2q3dRF