¿Qué significa la expresión 'uwu' en redes sociales?

Como la mayoría de los usuarios de Internet, sin duda estás familiarizado con el uso de siglas en línea. Pero, ¿qué pasa con el uso de combinaciones de letras que en realidad no representan nada? "UwU" es un buen ejemplo de ello.

Es difícil definir 'uwu', ya que no tiene un significado exacto como, por ejemplo, "LOL" que significa "reír a carcajadas" (laugh out loud). Entonces, ¿qué significa exactamente? Aquí te lo decimos.

¿Qué significa "uwu"?

"UwU", también utilizado como uwu o conocido como cara uwu, representa la forma de una cara feliz. También se conoce como "cara feliz de anime".

La expresión se puede interpretar como feliz de una manera particularmente engreída.

UwU se usa a menudo en la cultura online japonesa y coreana, generalmente en respuesta a algo especialmente 'kawaii' (lindo).

Su uso es tan común que incluso, ya se encuentra dentro del Observatorio de Palabras de la RAE, en donde está definido como "La secuencia de caracteres uwu es un emoticono que se emplea para expresar felicidad o ternura. A pesar de que los emoticonos no siempre tienen una forma claramente fijada y admiten variantes, en este caso se escribe con mayor frecuencia con minúsculas (uwu), aunque el uso de UwU es asimismo válido".

De igual forma, la RAE señala que "Al tener un valor icónico, no constituye, en rigor, una palabra y, por tanto, no tiene pronunciación asociada. No obstante, si se quisiera pronunciarlo como si fuera una palabra, por su grafía le correspondería la pronunciación [úgu] o [úbu]".

Mark Hamill es retado a usar el emoticon

En 2018, un fan persuadió a Mark Hamill para que tuiteara "uwu", lo cual hizo e inmediatamente se volvió tendencia en redes.

Reacción de Uwu

El emoticón se volvió controvertido cuando un usuario de Tumblr en 2013 dijo que ciertas personas con malas intenciones en la red, podrían usar "uwu" para acercarse a las adolescentes.

Este discurso sobre los usos del emoticón se conoce como "cultura uwu", según Know Your Meme, para el que ahora hay una etiqueta en Tumblr.

¿En qué se diferencia OwO?

También hay "owo" o "OwO". Esto tiene un significado diferente al de uwu. Si bien owo todavía representa una cara, es una evolución de "oo", el emoticón que se usa para transmitir una mirada en blanco ligeramente sorprendida.

OwO suele ir seguido de "¿Qué es esto?" cuando las personas descubren o comparten contenido que los asusta, sorprende o intriga. UwU y owo pueden coexistir pacíficamente en Internet, pero es bueno tener un conocimiento firme de ambos para que pueda expresarse adecuadamente en línea.