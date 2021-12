Crónica de una candidatura anunciada

El tercer informe de gobierno del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, más que una despedida, fue el telón de fondo de su destape rumbo a la gubernatura de Coahuila para los próximos comicios. La ventaja es que en su partido la disciplina es tan efectiva como el clientelismo. Aunque al alcalde candidato, próximo a convertirse en funcionario candidato, le falta sobrevivir muchos meses a los ataques de los priístas que no están conformes con el destape que realizó el gobernador Miguel Ángel Riquelme en medio de un decálogo de elogios.

Aunque el alcalde candidato, tiene la ventaja de poder presumir lo que pocos alcaldes en el país, haber ocupado los primeros lugares en generación de empleos, seguridad y que la ciudad que gobernaba se peleara los primeros lugares nacionales en calidad de vida, la desventaja que tendrá será que quien lo sucederá, el priísta "Chema" Fraustro Siller, seguramente se dedicará en su primer año de gobierno (que por lo general es la luna de miel de cualquier gobernante) a presumir cualquier programa o acción que emprenda, algo que puede traicionar la memoria de los electores que ahora tienen fresco el nombre de Jiménez.

A diferencia de lo que pasará en Torreón, donde el próximo alcalde, el priísta Román Alberto Cepeda, podrá recurrir a la administración panista que va de salida para desviar los primeros desaciertos que se puedan presentar, y darle rienda suelta a la flexible y conveniente herramienta de la transparencia, lo que seguramente subirá algunos puntos en su aprobación; Saltillo seguirá gobernada por el mismo PRI, y su alcalde, quien también tiene aspiraciones, estará feliz posicionando su imagen y su administración, a costa de desplazar la del alcalde candidato.

Si bien, la secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, que ocupará Manolo Jiménez a partir del próximo año, le permitirá tener contacto con las bases priístas y competir con el candidato de Morena, que sea quien sea, cuenta no sólo con la cartera federal sino con la ola de popularidad que todavía tiene el presidente López Obrador; el éxito del candidato del PRI dependerá en gran parte de la alianza que haga con el PAN, un partido que si bien no tiene un perfil para competir en las próximas elecciones estatales y llegará a las urnas con debilitada presencia en Coahuila, sus pocos votos pueden ser definitivos para un triunfo.

El gobernador Miguel Riquelme se decantó por un perfil joven, bien evaluado y que hasta el momento ha sabido conciliar, al menos en su región, con los dinosaurios grupos del PRI que como nunca se preocuparon por formar cuadros nuevos en su partido, siguen queriendo competir con una imagen desgastada y casi siempre asociada a un régimen viejo y corrupto. Jiménez tiene cercanía con un sector empresarial de la zona centro de Coahuila, y ha tratado al menos en el último año, acercarse a la iniciativa privada de las otras cuatro regiones de la entidad, en gran medida con ayuda de su mentor, el gobernador.

Como ha sucedido en los últimos años, la campaña para la renovación de la gubernatura en el estado, será una batalla de descalificaciones, guerra sucia y polarización. Pocos escenarios se abren a la discusión de las ideas, la exposición de plataformas de gobierno y la evaluación de los perfiles que compiten. El equipo del alcalde candidato, se ha acercado al primer círculo de su homólogo de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien si bien fue elegido para el cargo por el partido Movimiento Ciudadano, se está esforzando más por posicionar una imagen mesiánica que por gobernar; y al parecer el priísta Coahuilense quiere aprender.

UN DATO

En su afán por quedar bien con la Cuarta Transformación, el exgobernador de Coahuila Rubén Moreira ha dicho a algunos legisladores de Morena con los que se lleva bien, que se mantendrá lejano a la elección en Coahuila. Que si bien él fue quien le dio la bendición a Manolo Jiménez para llegar a la alcaldía de Saltillo, no piensa operar en las próximas elecciones estatales. Algo que muchos aseguran, no importa demasiado, ya que, en las dos últimas elecciones, para renovación de congreso local y la renovación de los distritos federales en el Congreso de la Unión, Moreira no es que haya hecho mucho que digamos, y aun así su partido salió avante.

