Alcalde de Torreón reconoce que podrían quedar obras pendientes

FBjeluevanosr

Hoy, 7:49 am

publicado por: Jesus Luevanos R

Deja muy descuidado el Fracc Latinoamericano, desde el Blvd Libertad con C Ñado donde siempre hay baches, a pesar de ser la vía de acceso principal a varias colonias, hasta toda la C Venezuela donde hay baches tmb, de igual modo la limpieza de banquetas y pintado de la carretera del Blvd La Libertad desde la Carretera a Matamoros hasta la C Ñado, muchos descuidos.

